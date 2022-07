Britney Spears sorprende a sus fans con una versión a capela de su éxito 'Baby One More Time'

Sin música y en un lavadero, así suena la versión de Baby One More Time que Britney Spears ha publicada por redes sociales. Asegura que ha estado pidiendo una versión a capela de la canción desde los 14 años, pero sus productores sin embargo no pudieron lograr su objetivo: “Me lo arruinaron, me avergonzaron y me hicieron sentir absolutamente nada”

La artista también posteó “No he compartido mi voz en mucho tiempo… tal vez demasiado”, a lo que muchos fans respondieron que siguen enamorados de la voz de la princesa del pop que demuestra que a sus 40 años sigue teniendo plenas facultades vocales, una voz más grabe y madura pero que sigue causando sensación.

La publicación de Instagram también enviaba un mensaje hacia su familia, con la que no mantiene ningún tipo de relación, diciendo que la pusieron en ridículo y que no era ninguna víctima. Además, asegura que sigue a pesar de todo sigue sintiendo amor y pasión por cantar.

Baby One More Time es especial

La canción Baby One More Time es un tema que ha acompañado a la artista y a sus fans a lo largo de su carrera. Desde que fue lanzado como sencillo en el álbum estudio de la artista en 1999, la canción se convirtió en un éxito, y así lo sigue siendo hasta el día de hoy.

Sigue siendo una de las canciones más vendidas de todos los tiempos, habiendo encabezado las listas en más de 20 países, y cuanta con más de 730 millones de reproducciones en YouTube.

Los altibajos de la artista

Britney Spears está pasando una etapa bastante buena a nivel personal después de tantos años de sufrimiento: poner fin a 13 años de tutela de su padre a finales del 2021 y casarse con el actor Sam Asghari en mayo de este mes, después de 6 años de relación, han abierto una ventana de esperanza e ilusiones a la artista.

Sin embargo, la pérdida de su ansiado embarazo supuso un gran varapalo para la artista que comunicaba: “Este es un momento devastador para cualquier padre”, además del intento de su convicto exmarido Jason Alexander de irrumpir en su boda para evitar que se llevase a cabo el enlace.