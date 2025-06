Así son los tatuajes de Miley Cyrus, que se arrepiente de casi todos

Miley Cyrus es una estrella del pop y un icono generacional desde bien pequeña. Su salto a la fama internacional con Hannah Montana provocó que su carrera como actriz y cantante despegara con apenas 13 años, cuando empezó a interpretar al personaje de la serie de Disney.

Desde entonces, la estadounidense ha vivido mucho y ha tomado decisiones de las que se arrepiente, tal y como desveló en una entrevista para el pódcast de Lulu García-Navarro, The Interview, dentro de las series de The New York Times Magazine. Entre otras cosas, Miley Cyrus comentó que se arrepiente del 80 % de sus tatuajes, teniendo en cuenta que tiene más de 74 —según desveló hace años el presentador Jimmy Kimmel—.

"No me arrepiento lo suficiente para borrarlos con láser. Amo a mi gato, pero no lo necesitaba; amo a mi perro, pero tener un pit bull por el resto de mi vida es intenso", dijo a sus 32 años. A continuación, repasamos algunos de sus tatuajes más destacados, recopilados por InStyle.

Sus animales

Miley Cyrus tiene varios tatuajes en honor a los animales que la han acompañado a lo largo de su vida. Aparte de la cabeza de un gato, se hizo uno en su caja torácica izquierda tras la muerte de su perro Floyd en 2014, a quien representó dentro de un círculo con la siguiente inscripción: "Con un poco de ayuda de mis amigos".

En un brazo, la cantante tiene otro tatuaje de su perro pastor Emu, a quien adoptó después de que Floyd falleciera inesperadamente. Cerca de este, Cyrus también tiene tatuado a su pez globo Pablow, a quien le dedicó una canción en 2015 tras su muerte titulada Pablow the Blowfish.

Guiños a Liam Hemsworth

En 2012, Miley Cyrus se hizo un tatuaje a juego con el actor Liam Hemsworth, su novio por aquella época. En su antebrazo izquierdo, la cantante se tatuó una parte del discurso de Roosevelt Ciudadanía en una República que dice: "Para que su lugar nunca esté con esas almas frías y tímidas que no conocieron ni la victoria ni la derrota". Por su parte, Hemsworth eligió una frase de otra parte del discurso: "Si fracasa, al menos fracasa con gran osadía". También llevan a juego el tatuaje de una calavera.

Aparte de este, la estadounidense se tatuó la palabra "Libertad" en diciembre de 2019, y los rumores indican que podría ser un guiño a su divorcio con Liam Hemsworth. Sin embargo, también podría ser una referencia a un verso de su canción Mother's Daughter.

En este sentido, pocos días después de pedirle el divorcio a Liam Hemsworth, Cyrus se tatuó en un brazo unas palabras en negro: "Mi cabeza estaba asustada, pero mi corazón se sentía libre".

A los pocos meses de separarse de Hemsworth, la artista se tatuó una rosa en la parte posterior de su brazo izquierdo en octubre de 2019. Así lo enseñó en una publicación de Instagram, donde escribió el siguiente mensaje: "Toda. Rosa. Tiene. Espina.", en referencia a la canción Every Rose Has Its Thorn incluida en su álbum Can't Be Tamed (2010).

Referencias familiares

Miley Cyrus también ha utilizado su cuerpo para inmortalizar detalles dedicados a su familia. Por ejemplo, lleva un retrato realista de su abuela en la parte interna de su antebrazo derecho.

En febrero de 2011, la cantante se inmortalizó en el lado derecho de su torno un atrapasueños en honor a sus hermanos. Según dijo una amiga de Cyrus a People, "es una imagen del atrapasueños que cuelga sobre su cama con cuatro plumas para representar a sus cuatro hermanos; el atrapasueños sirve para protegerlos".

También tiene una imagen realista de la motocicleta de su padre, así como el número 1961 en su mano izquierda por ser el año en el que nació Billy Ray Cyrus.

Miley Cyrus en los Globos de Oro | Getty Images

A juego con su madre, la estadounidense lleva el contorno de un corazón en el meñique derecho, mientras en su caja torácica izquierda aparecen las letras "Just Breathe" —"Simplemente, respira"—. Este último tatuaje se lo hizo en 2009 a los 17 años en honor a su amiga Vanessa, fallecida de fibrosis quística, y a sus abuelos, fallecidos por cáncer de pulmón.

Otros tatuajes

Entre muchos otros, Miley Cyrus lleva la ilustración de la silueta de una mujer diseñada por Henry Matisse, el escudo de armas de Visconti de Milán por sus vacaciones de 2019 junto a su entonces novia Kaitlynn Carter, su año de nacimiento —1992—, el nombre de Elvis por el cantante estadounidense, un ancla, una garra, una cara sonriente, el nombre de la revista Rolling Stone y numerosas palabras en sus brazos.