Bruno Mars se despide en español tras sus dos conciertos en Madrid: "Gracias por todo el cariño"

Bruno Mars transportó a sus fans españoles a una discoteca ochentera en sus dos conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El artista dio cita a su séquito de seguidores, formado casi por 120.000 espectadores en total, los días 10 y 11 de julio.

Pese a las altas temperaturas, el intérprete de The Lazy Song brilló como la superestrella que es junto a una banda y un coro de lo más completo, y un espectáculo en el que apenas había descanso. Los asistentes al The Romantic Tour en su paso por Madrid pudieron disfrutar en directo de éxitos como I Just might, Talking To The Moon y UpTown Funk, entre muchos otros en un show de dos horas.

Todo ello con algún que otro guiño español, ya fuera por palabras en español como hasta cortando y comiendo jamón desde el escenario, pero también bailando con una mujer vestida de flamenca.

Horas después de su segundo show en Madrid, Bruno Mars pone punto y final a su breve estadía en la capital española, de la que se ha despedido en redes sociales con un resumen de los mejores momentos con el público desbordado. "Gracias, Madrid, por todo el cariño. Con cariño, Brunito", expresa junto a las imágenes.

Tras sus conciertos en Madrid, Bruno Mars parte a Milán, ciudad donde dará dos conciertos los días 14 y 15 de julio, y antes de volver a Estados Unidos con su tour pasará por Londres, con nada menos que seis shows programados.