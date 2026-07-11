¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 13'? Estos son los cinco finalistas y así queda la clasificación

¡Qué interpretación! J Kbello pone los sentimientos a flor de piel con ‘Mon amour’ de Slimane | Rubén Irún

Tu cara me suena 13 ha vivido una gran gala en directo después de la victoria de España contra Bélgica en los cuartos de final del Mundial de fútbol. Los concursantes han puesto toda la carne en e asador para hacerse un hueco en la final.

Por segunda semana consecutiva, la ganadora de la gala ha sido María Parrado por su imitación a una de las voces más grandes de este país, Pastora Soler. Pero cabe destacar la actuación de Aníbal Gómez de Radiohead, siendo la mejor de sus actuaciones de toda la edición.

Clasificación de la segunda semifinal

1. María Parrado - 24 puntos (12 del jurado, 12 del público)

2. Cristina Castaño - 22 (11 del jurado, 11 del público)

3. Martín Savi - 19 (9 del jurado, 10 del público)

4. Sole Giménez - 18 (10 del jurado, 8 del público)

5. Aníbal Gómez - 15 (8 del jurado, 7 del público)

6. Paula Koops - 15 (6 del jurado, 9 del público)

7. Leonor Lavado - 13 (7 del jurado, 6 del público)

. Jesulín de Ubrique - 10 (5 del jurado, 5 del público)

Clasificación general y los cinco finalistas

Tras la segunda semifinal, se han escogido a los cuatro semifinalistas restantes: María Parrado, Cristina Castaño, martín Savi y Paula Koops.

Todos ellos se unen a J Kbello, quien se convirtió en el primer finalista de Tu cara me suena 13 en la primera semifinal, gracias a quedar primero en la clasificación general. Pero así ha quedado la clasificación en la segunda semifinal:

María Parrado - 267 puntos (segunda finalista)

Cristina Castaño - 248 puntos (tercera finalista)

Martín Savi - 235 puntos (cuarto finalista)

Paula Koops - 215 puntos (quinta finalista)

6. Sole Giménez - 207 puntos

7. Aníbal Gómez - 158 puntos

8. Jesulín de Ubrique - 151 puntos

9. Leonor Lavado - 140 puntos

A quién imitarán en la final