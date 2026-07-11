Bruno Mars crea una auténtica discoteca ochentera en su primer concierto en el Metropolitano de Madrid

Bruno Mars ha aterrizado en España con un país entusiasmado este 10 de junio. La Roja jugaba los cuartos de final del Mundial de fútbol contra Bélgica, mientras el artista llenaba en su primera noche el estadio Metropolitano.

Allí se han dado cita todos los fans del intérprete de The Lazy Song tanto con outfits homenajeando al cantante como con la camiseta de la selección, pero todos dispuestos a pasarlo en grande con la gran superestrella en el escenario. Y es que Mars llevaba siete años sin estar de gira y, por ende, sin pasar por nuestro país.

Pese a comenzar 20 minutos después de lo que marcaba el inicio, los 60.000 espectadores del estadio han arrancado sus gritos cuando el artista ha introducido su show al ritmo de Nothing of you. Así, ha comenzado la introducción grabada del The Romantic Your, con un Bruno enfundado de rojo y con gorro vaquero y rezando por qué si nuevo proyecto guste a sus fans.

Risk It All ha comenzado a sonar mientras Bruno Mars emergía desde una trampilla en el centro del escenario. Vestido con un dos piezas de brillo y su famosa bandana en la cabeza, el artista ha entonado con fuerza está balada, con todo el estadio cantando a la par. Y de lo íntimo al baile con Cha Cha Cha, momento en el que las luces del escenario se han tornado rojas y han metido a los espectadores en un show de salsa en el que hasta el cantante se ha atrevido a tocar los timbales.

El artista no ha estado solo: lo ha acompañado una gran orquesta de músicos que además de tocar, han animado al estadio entero. Y los primeros fuegos artificiales han llegado con On Muy Soul.

Un show con mucho baile

Los presentes se han venido arriba con su hit 24k Magic, mientras Bruno lo daba todo sin parar de bailar y enamorando a su público un poquito mas cada segundo. Treasure ha irrumpido en la escena sin pausa, arrancando las palmas de la multitud, mientras el espectacular juego de luces del escenario y las torres de sonido hacían el resto.

Y es que el artista ha creado una auténtica discoteca ochentera gema tras tema, haciendo vibrar a cada uno de los espectadores que lo esperaban con ilusión. "¡Gracias!", ha gritado en español ante su entrega.

Tras presentar The Romantic Tour y asegurar que es "la noche del amor", el gentleman ha continuado el show con God Was Showing Off, con kiss cam incluida.

Sin apenas un segundo de silencio sobre el escenario, la orquesta y el artista se han asegurado de que el público no se aburriera. Y con este ritmo ha llegado I Just might, su primer single de esta nueva era que tanto los músicos como el público han disfrutado con mucho ritmo.

Con un Bruno Mars enfundado de repente en una capa de flores con 'The Romantic' bordado, el funk ha vuelto a demostrar que era uno de los protagonistas de la velada al son de Perm. Los dance break del artista recuerdan a que locos artistas hombres se desenvuelven tan bien en un escenario, y con la fiesta al 100% ha llegado Why You Wanna Fight?, que ha envuelto de un aura aún más romántica al Metropolitano, aunque la euforia por el primer gol de la selección española durante la balada ha pinchado relativamente la burbuja por unos segundos.

Un descapotable rojo en pleno escenario

Ajeno a todo, Bruno Mars ha continuado su conquista romántica sobre un descapotable rojo que ha irrumpido en el escenario, ante un público ovacionando cada gorgoritos de un artista entregado. Así, el artista ha interpretado un medley de Oh Girl, Let's Get It On y Please Me.

Sobre el coche, Bruno Mars ha vuelto a levantar al público al son de That's What I Like. Y in solo de trombón ha introducido Something Serious, donde han irrumpido los primeros fuegos en el escenario. Lo instrumental ha sido fundamental durante el show, y con la banda a tope ha llegado Silk Sonic.

La primera pausa del concierto ha llegado en el ecuador, aunque las guitarras y la batería no han dejado de sonar, e incluso uno de los músicos del artista ha hecho un pequeño set muy aplaudido a ritmo de Blas Off, hasta que ha regresado Bruno Mars al escenario para entonar 777, enfundado en una chaqueta negra a juego con el resto de la banda.

El fino ochentero ha continuado con Fly as Me a pie de micrófono con sus compañeros y sin parar de bailar. Así, ha continuado con Smokin Out the Window, cantada también junto a Arderson Paak.

Un homenaje al jamón ibérico

Las luces se han convertido en tenue para dar paso a Leave the Door Open, que ha convertido el estadio en una bola de discoteca. Después de un divertido homenaje al jamón ibérico (con pata de jamón sobre la tarima), el público ha roto el audímetro con su hit Marry Me, que ha dado paso a la noche en Madrid y a una avalancha de confeti con el artista enfundado en una guitarra eléctrica.

Los gritos sordos también se han abierto paso con Die with a Smile, que ha encendido las linternas de todo el estadio y ha sentado a Bruno al piano. Y dejando sus dedos sobre las teclas, el artista ha cantado un set formado por It Will Rain, Talking to the Moon, Grenade, y When I Was Your Man, que ha terminado por enamorar al público.

Para continuar con este ambiente romántico, un saxofonista ha tocado la versión acústica de Versace on The Floor, siendo los 60.000 espectadores quienes le han puesto la letra.

El baile y los juegos de luces han vuelto al ritmo de Locked Out of Heaven, que ha hecho saltar hasta al más rezagado. Y para no bajar la energía arrolladora, Bruno Mars ha continuado interpretando Just the Way You Are, con todo el estadio iluminado de rosa y los fans emocionados.

La recta final del concierto ha revolucionado el Metropolitano con el colosal baile de Uptown Funk, que se ha elevado a la enésima potencia con el segundo gol de la selección española en el Mundial en pleno hit. Tras esta actuación inolvidable, Bruno Mars ha querido cerrar el concierto con Dance With Me.

Enamorado del público madrileño y con una gran sonrisa en el rostro, el caballeroso artista se ha despedido de su primera noche en el Metropolitano, demostrando con su show que la espera ha valido la pena y que es de esos artistas versátiles que se merecen seguir en lo más alto muchos más años.