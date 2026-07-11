Todas las actuaciones de la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 13': de María Parrado a Aníbal Gómez
Tu cara me suena 13 ya tiene a sus finalistas, después de una segunda semifinal de altura, en la que ha destacado María parrado pro segunda semana consecutiva.
¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 13'? Estos son los cinco finalistas y así queda la clasificación
Tu cara me suena 13 ha celebrado una segunda semifinal que ha determinado los cuatro otros finalistas de la edición, que se han unido a J Kbello.
1. María Parrado - 'La tormenta' de Pastora Soler
María Parrado ha vuelto a demostrar su vozarrón al imitar a Pastora Soler, que le ha valido grandes elogios de Chenoa, y 46 puntos.
2. Leonor Lavado - 'ILARIE' de Melody
la manera que ha tenido de jugar Leonor Lavado en su imitación a Melody ha provocado las carcajadas en el público por "un pedazo de show", y finalmente ha recibido 26 puntos por generar ese "buen rollo".
3. Paula Koops - 'Una rosa es una rosa' de Mecano
Contando con la ayuda de la propia Ana Torroja, Paula Koops ha superado sus nervios al interpretar uno de los temazos de Mecano, que le ha valido xx puntos del jurado, pero también un dueto improvisado con la artista, presente en plató.
4. J Kbello - 'Mon Amour' de Slimae
Son jugarse su puesto en la final porque ya lo consiguió en la primera semifinal, J KBello se ha estrenado cantando en francés este tema eurovisivo que ha emocionado a todos los jueces y al público, pues se ha atrevido a cantar v una estrofa a cappella.
5. Cristina Castaño - 'La fiesta terminó' de Paloma San Basilio
No hay reto que se le resista a Cristina Castaño, que ha emocionado con su imitación de Paloma San Basilio y pese a la "manía personal" de Àngel Llàcer, el juez le ha puesto un 12. En total se ha llevado 39 puntos.
6. Sole Giménez - 'Try' de P!nk
El inglés no es un impedimento para Sole Giménez, que lo ha dado todo imitando a la artista punk. De hecho, el jurado ha ensalzado lo bien que le queda este look a la concursante. Y finalmente le han dado 39 puntos.
7. Martín Savi - 'Vivir así es morir de amor' de Camilo Sesto
Martín Savi ha demostrado que la voz de uno de los más grandes no se le resiste, aunque siempre le quede un resquicio de su acento al cantar.
8. Jesulín de Ubrique - 'Sangre española' de Manolo Tena
Con el respeto que le caracteriza a la hora de imitar a los concursantes, Jesulín de Ubrique ha luchado por obtener su ansiado primer puesto en una gala al imitar a Manolo Tena, Aunque no ha sido posible, el jurado le ha destacado lo bien que cuida cada una de las imitaciones. Finalmente ha conseguido 21 puntos.
9. Aníbal Gómez - 'Creep' de Radiohead
Como fan del grupo, Aníbal Gómez ha cambiado totalmente de registro al imitar a Radiohead. El jurado le ha asegurado que durante la actuación no han encontrado al propio Aníbal en ningún momento.
Invitado: Sergio Rivero 'Adore You' de Harry Styles
El invitado de la segunda semifinal de Tu cara me suena 13 ha sido el cantante y compositor Sergio Rivero, que se ha puesto en la piel de Harry Styles y su Adore You.