Concierto de Bruno Mars en Madrid hoy sábado: horario, cómo llegar al Metropolitano, mapa de accesos y setlist
Bruno Mars continúa su estadía en el Metropolitano de Madrid este sábado 11 de julio, con el segundo de los dos conciertos que dará en la capital con The Romantic Tour. Para que no te pierdas ningún detalle, repasamos todo lo que tienes que saber antes de disfrutar del show de la superestrella.
Setlist de Bruno Mars en su concierto en Madrid: orden de todas las canciones
Bruno Mars está de gira tras años sin subirse a los escenarios con su propio show. Y The Romantic Tour aterriza este mes de julio en España con dos conciertos en Madrid.
Tras un concierto el viernes 10 de julio apoteósico, el intérprete de Versace on The Foor conquistará el estadio Riyadh Air Metropolitano de nuevo este sábado 11 de julio.
Para que no te pierdas ningún detalle, te recordamos todo lo que tienes que saber para ir bien preparado al concierto de la superestrella del pop.
Cómo llegar al Metropolitano
Estas son las mejores opciones para llegar al Metropolitano en transporte público.
Metro
Las estaciones más próximas al recinto en el que se van a celebrar las actividades son:
- Estadio Metropolitano y Las Musas (línea 7).
- Canillejas y Torre Arias (línea 5).
- Las Rosas (línea 2).
Autobuses (EMT)
- Líneas diurnas: 4, 28, 38, 48, 140, 153, 159, 165, 167 y E2.
- Líneas nocturnas: N5 y N6.
Autobuses interurbanos
- También pasan cerca las líneas interurbanas 286, 288 y 289.
- En el Área Intermodal Canillejas cuentan con parada las líneas 211, 212, 213, 256, 827, 828 y la nocturna N204.
Mapa de accesos
Probablemente, lo que más agobia a los fans a la hora de ir a un concierto es no saber por dónde tienen que acceder al estadio. Generalmente, en la entrada se indica el acceso y el número de puerta al que dirigirse, pero, si nos cuesta ubicarnos, siempre se puede atender a la cartelería o preguntar a los trabajadores de los alrededores del recinto.
Sin embargo, la propia web del Riyadh Air Metropolitano cuenta con un mapa en el que se indican todas las puertas numeradas para que ubicarse antes de llegar.
Horarios para ver a los teloneros y a Bruno Mars
Bruno Mars no es el único artista en actuar en el concierto del Metropolitano de este viernes, pues estará acompañado por varios teloneros. Por ello, es recomendable estar muy pendientes de los horarios de apertura de puertas y los shows iniciales.
- 17:00 - Apertura de puertas
- 18:00 - Anderson .Paak as DJ Pee Wee
- 19:00 - Victoria Monét
- 20:30 - Bruno Mars
Estos horarios están sujetos a posibles cambios, por lo que los canales oficiales podrían anunciar modificaciones en cualquier momento.
Setlist de 'The Romantic Tour'
Aunque no se conoce con certeza el setlist del concierto de Bruno Mars este 10 de julio en Madrid, basándonos en las canciones que ha cantado en otros shows por Europa, llegando a los 31 temas a lo largo del show:
- Risk It All
- Cha Cha Cha
- On My Soul
- 24K Magic
- Treasure
- God Was Showing Off
- I Just Might
- Perm
- Why You Wanna Fight?
- Oh Girl / I Want to Be Your Man
- That's What I Like
- Something Serious
- Silk Sonic
- Blast Off
- Silk Sonic Intro
- 777
- Fly as Me
- Smokin Out the Window
- Leave the Door Open
- Marry You
- Die With a Smile
- It Will Rain / Talking to the Moon / Grenade / When I Was Your Man
- Versace on the Floor (Instrumental)
- Locked Out of Heaven
- Just the Way You Are
- Uptown Funk
- Dance With Me