Concierto de Bruno Mars en Madrid hoy sábado: horario, cómo llegar al Metropolitano, mapa de accesos y setlist

El cantante Bruno Mars llega a Madrid en julio de 2026. | Getty Images

Bruno Mars está de gira tras años sin subirse a los escenarios con su propio show. Y The Romantic Tour aterriza este mes de julio en España con dos conciertos en Madrid.

Tras un concierto el viernes 10 de julio apoteósico, el intérprete de Versace on The Foor conquistará el estadio Riyadh Air Metropolitano de nuevo este sábado 11 de julio.

Para que no te pierdas ningún detalle, te recordamos todo lo que tienes que saber para ir bien preparado al concierto de la superestrella del pop.

Cómo llegar al Metropolitano

Estas son las mejores opciones para llegar al Metropolitano en transporte público.

Metro

Las estaciones más próximas al recinto en el que se van a celebrar las actividades son:

Estadio Metropolitano y Las Musas (línea 7).

Canillejas y Torre Arias (línea 5).

Las Rosas (línea 2).

Autobuses (EMT)

Líneas diurnas: 4, 28, 38, 48, 140, 153, 159, 165, 167 y E2.

Líneas nocturnas: N5 y N6.

Autobuses interurbanos

También pasan cerca las líneas interurbanas 286, 288 y 289.

En el Área Intermodal Canillejas cuentan con parada las líneas 211, 212, 213, 256, 827, 828 y la nocturna N204.

Mapa de accesos

Probablemente, lo que más agobia a los fans a la hora de ir a un concierto es no saber por dónde tienen que acceder al estadio. Generalmente, en la entrada se indica el acceso y el número de puerta al que dirigirse, pero, si nos cuesta ubicarnos, siempre se puede atender a la cartelería o preguntar a los trabajadores de los alrededores del recinto.

Sin embargo, la propia web del Riyadh Air Metropolitano cuenta con un mapa en el que se indican todas las puertas numeradas para que ubicarse antes de llegar.

Horarios para ver a los teloneros y a Bruno Mars

Bruno Mars no es el único artista en actuar en el concierto del Metropolitano de este viernes, pues estará acompañado por varios teloneros. Por ello, es recomendable estar muy pendientes de los horarios de apertura de puertas y los shows iniciales.

17:00 - Apertura de puertas

18:00 - Anderson .Paak as DJ Pee Wee

19:00 - Victoria Monét

20:30 - Bruno Mars

Estos horarios están sujetos a posibles cambios, por lo que los canales oficiales podrían anunciar modificaciones en cualquier momento.

Setlist de 'The Romantic Tour'

Aunque no se conoce con certeza el setlist del concierto de Bruno Mars este 10 de julio en Madrid, basándonos en las canciones que ha cantado en otros shows por Europa, llegando a los 31 temas a lo largo del show: