BTS publica el videoclip animado de 'Yet to come'

La semana pasada los BTS anunciaron su separación temporal. Sin embargo, unos días después han publicado el segundo videoclip de una de sus nuevas canciones, Yet to come, y lo han hecho utilizando ¡sus avatares animados!

El videoclip oficial se lanzó el día del estreno del álbum Proof, que cuenta con 48 canciones, pero, ahora, han aprovechado para publicar un segundo videoclip y así promocionar el esperado videojuego, que se estrenará en breve. La nueva propuesta discográfica de BTS está compuesta de tres discos en los que podemos escuchar temazos de la banda, de los más importantes de su trayectoria. Por cierto, ambos vídeos ya acumulan millones de visualizaciones en YouTube.

El videojuego de la banda se llama BTS Island: In The SEOM y en el mismo podemos ver a los chicos de BTS en un desierto, como en el videoclip oficial, pero que, en este caso, con la aparición de una ballena que los transporta a una isla, donde tienen que cuidar animales, pintar y llevar a cabo diferentes actividades.

Por suerte, la separación del grupo es algo temporal, en el que cada miembro aprovechará para explorar sus caminos en solitario, pero con la intención de continuar haciendo música juntos.