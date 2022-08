Calvin Harris vuelve por todo lo alto cinco años después con su nuevo álbum 'Funk Wav Bounces Vol. 2'

Te interesa Calvin Harris pone a la venta su mansión de Beverly Hills

¡Calvin Harris está de vuelta! Han pasado cinco años desde que el británico publicara su último álbum de estudio Funky wav bounces vol 1.

Pero, lejos de estar parado durante todo este tiempo, el DJ escocés ha publicado varios EPs y singles sueltos que han hecho las delicias de sus seguidores, muchos de ellos evolucionando en su sonido como Love Regenerator.

A principios de julio, el cantante y productor británico nos presentó su tema Stay with me, una canción con toques psicodélicos inspirada en los años 70 en el contó con la placentera compañía de Justin Timberlake, Halsey y Pharrell Williams.

Pocos días después, Harris lanzó New To You, la tercera pieza que reveló de su nuevo y esperado disco Funk Wav Bounces Vol.2 , para el que contó con compañeros de profesión de gran envergadura como Normani, Tinashe y Offset.

New To You se caracteriza por las melódicas voces de las chicas que se fusionan en este ritmo R&B para combinar a la perfección con el fragmento de rap que añade Offse. Las vibras veraniegas que consiguen con esta combinación es perfecta para disfrutar de un momento relajante al compás de uno de los dj más destacados del momento.

No obstante, después de que el Dj de 38 años nos dejase con la miel en los labios al adelantarnos tres nuevas canciones que llegaban como carta de presentación de su nuevo proyecto musical, ya podemos afirmar con total seguridad que la eterna espera ha terminado.

Funk Wav Bounces Vol. 2 ha irrumpido en el panorama musical, con mucha fuerza, este viernes 5 de agosto y está compuesto por 14 canciones que muestran una variedad en cuanto a sonidos y en las que el DJ ha puesto todo su empeño para producirlas.

'Funk Wav Bounces Vol. 2' ya es una realidad

Se trata del sexto álbum del británico que ha llegado cargado de diversas y muy variadas colaboraciones, aunque en la mayoría de los casos predominan los artistas R&B.

Calvin Harris ha creado una obra maestra. El británico ha conseguido la fusión perfecta, logrando así que cada canción se adapte al estilo de todos los intérpretes, sin excepción, que ponen voz al disco, por supuesto, sin perder ese toque electrónico que tanto caracteriza a la música del Dj.

Funk Wav Bounces Vol. 2 empieza con una breve introducción, que es precedida por dos canciones que ya habíamos podido escuchar con anterioridad, ya que el DJ se había encargado de darnos algunos adelantos completos: New Money, con 21 Savage, y Potion, con Dua Lipa y Young Thug.

A estos temazos, le siguen otras canciones como Woman Of The Year y la colaboración con Charlie Puth y Shenseea, Obsessed. Otras colaboraciones relevantes que no han pasado desapercibidas para nadie son Jorja Smith, Swae Lee y 6LACK.

No obstante, de entre todos los artistas que han puesto su granito de arena en este legendario álbum, hay uno que sobresale debido a su doble participación.

Pharrel Williams: la voz más notable

Sí, has leído bien. Pharrel Williams, cantante, rapero, compositor y productor discográfico estadounidense, ha puesto el broche de oro a la nueva creación de Harris debido a su doble participación.

Además de estar presente en Stay With Me, también pone voz a la última canción de este recopilatorio, Day One. Un tema con el que el DJ ha unido a este artista y a Pusha T para ponerle la corona a un trabajo que le ha llevado mucho esfuerzo.

La variedad de sonidos y de voces tan dispares que se escuchan en este nuevo álbum han permitido que el DJ experimente y se aleje de sus discos anteriores.