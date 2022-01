La canción con la que David Bowie “lloraba a mares” durante su grabación

David Bowie ha sido (y siempre será) una de las estrellas más importantes del panorama musical internacional. El pasado 8 de enero el cantante hubiese cumplido 75 años, de no ser porque el 10 de enero de hace seis años el mundo de la música se vestía de luto tras la pérdida de esta leyenda.

Para conmemorar a Bowie y rendirle tributo en estas fechas tan señaladas como son el aniversario de su muerte y de su nacimiento, el productor Ken Scott dedicaba unas palabras acerca del artistas para la web musical Music Radar.

“He trabajado con artistas y vocalistas de renombre, pero nunca me encontré con nadie como Bowie. Un amigo mío dijo que son perfectos en su imperfección. Y eso es lo que es él. No están totalmente en sintonía. No están totalmente en el tiempo, pero llegan a tu alma”, explicaba el productor sobre El Camaleón del Rock.

Scott ha revelado una anécdota que vivió junto al artista en el estudio de grabación, para demostrar qué es lo que le hacía ser tan inigualable: "En el final de la primera toma de su canción Five Years, él estaba llorando a mares; las lágrimas le caían por la cara".

Ahora, desafortunadamente, cuando estás mezclando la toma final tratas de ser dramático y expresar muchas cosas ahí. Y cuando haces eso (sobreproducir o regrabar muchas veces la canción), a veces estos pequeños fragmentos se pierden un poco”, continuaba Scott.

“Tu escuchas que hay emoción en su voz al final. En mis charlas suelo reproducir con mucha frecuencia el final de Five Years. Comienza solo con la pista normal, pero después la modifiqué, así que es solo se escucha a David y la guitarra acústica... He tenido miembros de la audiencia que escucharon esto y rompieron a llorar. Es tan conmovedor. Y eso es lo que él entregaba cada vez”, señalaba el productor.

Scott hizo hincapié en lo fácil que era para Bowie grabar sus canciones de una sola toma. "En los cuatro álbumes que coproduje con David, aproximadamente el 90% de las voces fueron de la primera toma, de principio a fin", contaba. "Ejecutaba la toma, lograba el nivel de su voz, volvía y presionaba grabar. Lo que hizo esa vez es lo que todavía escuchamos hoy. No es auto-tune... sin cortar y pegar cosas, sin mover nada. Fue la actuación que salió de su corazón cada vez".