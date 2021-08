ESTA ES LA HISTORIA

Queen y David Bowie escribieron 'Under Pressure' estando borrachos y se les olvidó

Todas las canciones tienen su historia y la de Under Pressure, el sencillo que Queen y David Bowie lanzaron en 1981, no tiene desperdicio. La canción estuvo a punto de no ver la luz y todo por culpa de un ataque de hambre que le dio a la banda y al cantante una noche de borrachera. Esto fue lo que pasó.