Karol G pone fecha de estreno a su nuevo álbum, 'Tropicoqueta'

Karol G vuelve pisando fuerte con Tropicoqueta, su nuevo álbum.

Tras una experiencia sinigual con Mañana será bonito, la colombiana vuelve a la música con un proyecto en el que reivindica las raíces latinoamericanas. Y pocas horas después de compartir que su nuevo proyecto llegará muy pronto, 'La Bichota' ha puesto fecha de estreno al disco.

"Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿Cuál es el próximo paso? … ¿Qué viene para mi? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… Más adentro de mí, de quién en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa…", ha explicado la colombiana en sus redes sociales.

Asimismo, ha compartido que Tropicoqueta es "volver a la raíz, a la canciones", con las que creció: "A los sonidos que me hicieron enamorarme de la música… Quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy".

La artista ha desvelado así algunos aspectos del proceso creativo de su nuevo disco: "Este álbum suena a un pedacito de todos, empezó como un deseo en agosto del 2023, desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité… Este álbum es alma, es pasión, memoria, es nostalgia, es alegría, es fiesta, es identidad".

La artista ha insistido en que Tropicoqueta es el resultado de lo que es ella y de dónde viene: "Como dijo un gran amigo: 'Es una carta de Amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora'. Es mi mejor forma de decir: 'Soy de aquí Y ME SIENTO INFINITAMENTE ORGULLOSA'".

Su estreno, en unos días

Tras esta jugosa introducción, Karol G ha dado la noticia que todos estaban esperando: "Familia, este álbum sale en 10 Días. Mi alma, mi amor y mi respeto por ustedes están en este proyecto. No puedo esperar para que lo escuchen. TROPICOQUETA, 20 de Junio".

La artista ha querido cerrar este comunicado con un guiño a su exitazo de 2024, Si antes te hubiera conocido: "El verano empieza con nosotros… Así como el año pasado".

De esta forma, Karol G vuelve a luchar por el trono de la reina del verano este 2025, y no con una canción, sino con un disco completo, Tropicoqueta.