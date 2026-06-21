Los artistas invitados al cuarto concierto de Manuel Carrasco en La Cartuja de Sevilla

Manuel Carrasco se ha convertido en el primer artista español que convierte un estadio en residencia de cuatro noches, cada una dedicada a un álbum diferente. Así lo ha hecho con su cuarto y último concierto en La Cartuja de Sevilla que, bajo el título Pueblo Salvaje I y II, ha cerrado el proyecto en directo Salvaje desde la Raíz.

Cada uno de los espectáculos ha estado dedicado a un álbum distinto, y este sábado 20 de junio ha vuelto a rodearse de invitados para dar por terminada su estancia en la capital andaluza. Esta vez, Manuel Carrasco ha subido al escenario a tres compañeros.

Arcángel - 'Espera un momento' y un fandango

El primer invitado de la noche ha sido Arcángel, cuya presencia ya se adivinaba cuando Carrasco pidió dos sillas. El cantaor flamenco ha interpretado una versión acústica de Espera un momento con el de Huelva como acompañamiento a la guitarra.

"¡Viva Sevilla y viva Huelva!", ha gritado Carrasco antes de pedirle a Arcángel que interpretara un fandango que ha emocionado a todo el público.

María del Monte - 'Cántame'

La mayor sorpresa de la noche ha llegado con María del Monte, con quien Manuel Carrasco ha interpretado la clásica sevillana Cántame de la invitada. "Quiero decirte que tenía las entradas de los cuatro días. Ayer no pude venir y hoy, por acompañarte, me he perdido dos canciones, pero ha merecido la pena porque no dejo de soñar y tú me has enseñado a quererte", le ha dicho la cantante.

Gabi Montes, de Sexy Zebras - 'Bailando con lobos'

El último invitado de la noche y de Salvaje desde la Raíz ha sido Gabi Montes, el cantante del grupo de rock alternativo Sexy Zebras. Él y Manuel Carrasco han hecho sonar Bailando con lobos, un tema de su último álbum Pueblo Salvaje I (2026).

En el primer show invitó a tres amigas —Pastora Soler, Vanesa Martín y La Mari de Chambao—, en el segundo a cuatro artistas masculinos —Dani Fernández, Siloé, Álvaro de Luna y Miguel Poveda— y en el tercero a cinco cantantes —Raule, Antoñito Molina, Alejandro Astola, Amaral y David Bisbal—. En total, Manuel Carrasco ha actuado en La Cartuja con 15 compañeros.

Setlist del cuarto concierto de Manuel Carrasco en La Cartuja