Las canciones que Taylor Swift dedicó a Harry Styles en el disco '1989'

La semana pasada llegaba a todas las plataformas la regrabación de 1989 (Taylor's Version), el disco que lanzó Taylor Swift en 2014 y la encumbró como una artista pop.

Dejando atrás el country, la artista se consagraba con un sonido mucho más comercial que consiguió que varias canciones suyas como Blank Space o Shake it off ocuparan los primeros puestos en muchas listas musicales.

No cabe duda que la de Pensilvania es conocida por esconder mensajes en sus singles y en los últimos días, son muchos los fans que han echado la vista atrás y se han dado cuenta de que muchos temas van por Harry Styles. Salió con él durante seis meses entre 2012 y 2013 hasta que lo dejaron, supuestamente, por una infidelidad del británico.

En el álbum, la artista plasmó sus sentimientos en varios singles y haciendo menciones casi directas al exintegrante de One Direction. ¿Quieres conocerlas? Te lo contamos.

Style

El caso más evidente se encuentra en Style -una referencia al apellido del británico Styles- y en ella cuenta la historia de una pareja que se separa después de varias idas y venida.

'Y cuando terminamos, volvemos cada vez / Porque nunca pasamos de moda'

Incluye frases que hacen referencia directa a la estética que Harry usaba por aquel entonces.

'Tienes esa mirada soñadora de James Dean en tus ojos / Tienes ese cabello largo, peinado hacia atrás, camiseta blanca'

Incluso se da a entender que durante una pausa que hicieron, los dos estuvieron con otras personas.

'Y digo: He escuchado, ¡oh! / Que has estado saliendo por ahí con otra chica / Y le digo: Yo he pasado por eso un par de veces'

Además, en el videoclip se muestra un colgante en forma de avión de papel, uno como el que pudimos ver en varias ocasiones a Harry.

Out of the woods

La segunda canción con guiños claros al intérprete de As it was es Out of the woods. Este tema habla de la fragilidad de las relaciones y la ansiedad que produce no saber si terminará o no. Al final, se da cuenta de que puede ser feliz por ella misma y pone punto y final a su romance.

Los fans intuyen que habla de Harry porque sigue la misma línea de Style, una pareja que va y vuelve de forma intermitente.

'Fuimos hechos para separarnos / Y luego volver juntos'

Hay otra estrofa que describe un accidente de tráfico y la revista Rolling Stone publicó que se trataba de un viaje en moto que ambos habían hecho a la nieve y en él que casi se chocan.

'Recuerdas cuando pisaste el freno demasiado pronto / Veinte puntos en una habitación de hospital'

Y sabemos que es la continuación de Style porque vuelve a hablar del famoso collar de un avión de papel que ambos usaban.

'Tu collar colgando de mi cuello / La noche que no pudimos olvidar del todo / Cuando decidimos / Mover los muebles para poder bailar / Dos aviones de papel volando, volando'

La canción cierra de forma positiva. Ella se da cuenta que puede ser feliz saliendo de una relación en la que no está a gusto.

'Me alejé, dije: Te estoy dejando ir / Pero los monstruos resultaron ser solo árboles'

All you had to do was stay

En All you had to do was stay, podemos oír a una chica explicarle a su expareja que si quería que siguieran juntos solamente tendría que haberse quedado. Ella le culpa por su indecisión y todo apunta que tiene que ver con el viaje que hicieron juntos a Islas Vírgenes Británicas y terminó fatal. Taylor se acabó volviendo sola a casa.

'Aquí estás ahora, llamándome / Pero no sé qué decir / He estado recogiendo los pedazos / Del desastre que hiciste'

En una entrevista con GQ, ella confesó la inspiración del tema: "Tuve un sueño en el que mi ex aparecía en mi puerta, llamaba a la puerta, la abrí y estaba a punto de lanzarme a, como, era perfecto para decir, y en cambio, todo lo que salía de mi boca era ese coro agudo de gente cantando '¡Quédate!'".

I wish I would

Seguimos con I wish I would, donde el tema principal es las dudas a la hora de volver con un ex. Ella le sigue queriendo y le gustaría volver, aunque sabe que ya es hora de pasar página y olvidarlo.

Los swifties consideran que va sobre Harry porque habla de que un antiguo ligue que se pasa por la puerta de su casa por las noches con el coche y justo el británico se compró una villa cerca de la suya en Los Ángeles.

'Son las 2 de la mañana / En tu auto / Ventanas abajo, pasas por mi calle / Los recuerdos empiezan'

Además, en una charla con un medio en 2014 confesó que este ex se había comprado una casa muy cerca.

How you get the girl

No hay pruebas de que How you get the girlvaya sobre él, pero el single funciona como un manual para recuperar a tu ex después de haber roto. Además, en una entrevista dijo textualmente que "han pasado seis meses y quieres recuperarla". Harry y Taylor duraron seis meses.

'Y así es como funciona, así conquistas a la chica'

I know places

I know places sigue a una pareja muy mediática. Les es difícil salir con tranquilidad porque constantemente les están persiguiendo para hacerles fotos, así que optan por hacerlo de forma discreta para no llamar la atención.

'Puedo oírlos susurrar cuando pasan / Es una mala señal, mala señal / Algo pasa cuando todos nos descubren'

Pero el detalle clave es la mención a los zorros, el animal estampado que llevaba en el jersey una de las pocas veces que fueron vistos:'Ellos son los cazadores, nosotros los zorros / Y corremos'.

Harry Styles y Taylor Swift

Clean

Clean la escribió en 2014, un año después de su ruptura con Harry y básicamente habla de perder al amor para encontrarte a ti: "Ella lo perdió, pero se encontró a sí misma y de alguna manera eso fue todo".

En 2015, contó que la compuso tras estar en Londres y darse cuenta que su ex también estaba por allí: "Alguien con quien solía salir; me di cuenta de que había estado en la misma ciudad que él durante dos semanas y no había pensado en eso. Cuando me di cuenta, pensé: 'Oh, espero que le vaya bien'. Y nada más."

'Cuando me estaba ahogando, ahí fue cuando finalmente pude respirar / Y por la mañana / No quedaba rastro de ti, creo que finalmente estoy limpia'

Wonderland

Wonderland cierra la última referencia de Taylor Swift sobre su relación con Harry Styles. En ella, podemos ver dos guiños al exmiembro de la boy band cuando habla de sus ojos verdes (los tiene) y menciona un gato de Cheshire (es de allí).

'¿No brillaron tus ojos verdes al verme? ¿No calmaste mis miedos con una sonrisa como la del Gato de Cheshire?'

La mayoría de las canciones del disco 1989 van sobre el breve romance de Taylor y Harry. Han pasado más de diez años desde entonces y parece que no hay tensión ya entre ellos.