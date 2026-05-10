Los cantantes que estarán en la triple ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol 2026

Anitta formará parte de la ceremonia de inauguración de Los Ángeles. | FIFA

¡Ya no queda nada para que arranque el Mundial de Fútbol 2026! Tras el anuncio deDai Dai, el himno oficial que llegará el jueves 14 de mayo de la mano de Shakira, la FIFA ha confirmado los nombres de los artistas encargados de la triple ceremonia de inauguración de la competición.

México, Canadá y Estados Unidos acogerán el evento deportivo y también el musical, que se celebra por primera vez en tres escenarios diferentes y en dos días distintos. El jueves 11 de junio será en el Coloso de Santa Úrsula de Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, y el viernes 12 la fiesta inaugural seguirá en Toronto y Los Ángeles.

El plato fuerte se servirá en el Estadio de Los Ángeles con artistas de la talla de Katy Perry, LISA o Anitta. Según el presidente de la FIFA, la ceremonia representará la magnitud del evento deportivo. Mientras, las citas de México y Canadá contarán con nombres como J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Alanis Morissette y Michel Bublé.

Ponte al día de quién actúa en cada ceremonia, dónde verlas y a qué hora.

Jueves, 11 de junio - Ciudad de México

La primera de las tres ceremonias de apertura tendrá lugar el jueves 11 de junio en el famoso Estadio Azteca al que canta Andrés Calamaro en el disco El cantante (2004). El emblemático estadio acogerá el primer partido del Mundial, que disputarán México y Sudáfrica tras una multitudinaria gala inaugural.

La FIFA ha confirmado sobre el escenario a artistas de la talla de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, aunque la organización espera anunciar más nombres en los próximos días.

El inicio de la ceremonia está previsto para 90 minutos antes de que empiece el partido. Esto es a las 11:30 a.m. (hora local). En España a las 18:30 horas.

Viernes, 12 de junio - Los Ángeles

Dos citas están previstas para el viernes 12. Una en Los Ángeles y la otra en Toronto.

La gala de los Ángeles está llamada a ser el gran evento inaugural con nombres como Katy Perry, Anitta, Future, LISA, Rema y Tyla, por ahora. La previsión es que se anuncien más artistas en los próximos días.

Según recoge la página de la FIFA, "la ceremonia comenzará 90 minutos antes del pitido inicial del partido de EEUU y Paraguay. El encuentro se disputa a las 03:00 a.m. del sábado 13 de junio (hora de España) y la ceremonia de inauguración será a las 01:30 horas.

Viernes, 12 de junio - Toronto

Por último, aunque antes en el tiempo, será la ceremonia de Toronto, que tendrá lugar antes del partido de Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Por ahora se han confirmado para la cita artistas de la talla de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream o William Prince y no se descarta que haya más.

Esta ceremonia arrancará a las 13:30 p.m. (hora local), en España será a las 19:30 horas.