Rosalía deslumbra sobre el Guadalquivir interpretando 'Reliquia' y 'La Perla'

Rosalía cantó 'Reliquia' y 'La Perla' sobre el Guadalquivir | GTRESONLINE

Rosalía es magia y este sábado lo demostró en Sevilla al convertir el río Guadalquivir en escenario de una noche inolvidable.

La cantante fue el plato fuerte del evento presentación de la nueva temporada de Berlín y le bastaron siete minutos para dejar un recuerdo imborrable entre los asistentes, y también entre los cientos de asistentes concentrados en el Paseo Colón para seguir un espectáculo concebido como una experiencia inmersiva inspirada en el universo de la serie.

Vestida con un espectacular vestido de corsé de Ilya Migmoon, con silueta estructurada, detalles artesanales y sofisticada estética, la cantante apareció en el para cantar Reliquia, uno de los temas que componen el tracklist de LUX.

Los fans concentrados en el Paseo Colón fueron los encargados de subir los vídeos de la emocionante actuación de la cantante, que brilló en esta cita celebrada solo dos días después de cerrar el periplo europeo de LUX TOUR en Londres.

El broche de la noche lo puso la segunda canción de Rosalía, que eligió La Perla para cerrar el show y ponerle banda sonora al espectáculo de fuegos artificiales que dio por terminada la fiesta.

La cantante Rosalía apareció finalmente cerca de las 23:00 horas para interpretar los temas La Perla y Reliquia, actuación que puso el cierre musical al evento organizado por Netflix en la capital andaluza.

La noche concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el Guadalquivir.