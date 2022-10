Carlos Baute se inspira en la historia de un fan para su canción 'Ni la mitad'

Carlos Baute lleva más de 25 años triunfando con sus canciones y, por ello, se ha convertido en un icono en la industria de la música latina.

El venezolano ha publicado recientemente su nuevo sencillo llamado Ni la mitad, un tema que habla de una relación que termina pero que, aún así, se mantiene muy presente.

Carlos Baute lleva componiendo esta canción desde la época de pandemia: "Yo estaba viviendo en Letonia con mi familia, en esos días, yo no paraba de componer y me junté con mi querido productor y compositor Manu Chalud por Zoom en el que se sumó también Carlos Almazán. Cuando empezamos a hablar del tema quería componer, la onda y el estilo, les comenté que quería hacer una canción pop, de medio tempo y que a su vez moviera fibras…"

Los fans son los protagonistas

Carlos Baute siempre ha tratado de ser cercano a sus fans, por ello, el artista pidió a sus seguidores mediante Instagram que participaran en el vídeo de Ni la mitad.

Además, el cantante cuenta que su inspiración para esta canción llegó por parte de uno de sus seguidores: " Un fan me escribió por redes sociales lo que le estaba pasando, me cautivó desde el inicio de su carta, con la pasión que hablaba de su ex y las ganas locas de recuperarle, noté tanto su amor de su parte que ese fue el motivo para que naciera esta canción".

Este tema muy centrado en los fans ha tenido una reacción positiva entre sus seguidores por lo que es probable que la canción se convierta en uno de los grandes éxitos de Carlos Baute.