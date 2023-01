Carlos Baute se muestra orgulloso de su hijo José Daniel Arellán en su última publicación en redes.

El cantante de 48 años ha compartido un vídeo junto al joven de 33 cantando Colgando en tus manos, el famoso tema que lanzó con Marta Sánchez en 2008.

"Mi hijo canta parecido a mí", dice en el comentario que acompaña a la publicación de padre e hijo entonando el estribillo de la canción.

"Este es mi hijo hermoso que le quiero", apunta Carlos Baute sobre el joven que entró en su familia en junio de 2021 cuando decidió reconocerlo públicamente en redes sociales y pedirle perdón por los errores del pasado.

El cantante lo había reconocido legalmente en 2012 pero se mantuvo frío y distante, lo que llevó al joven a denunciarlo varias veces en los juzgados. La última vez fue en junio de 2020 cuando el joven llegó a solicitarle en los juzgados una pensión de 1.400 euros mensuales. Un año después llegó la reconciliación tras un reencuentro en secreto.

"Tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo❤️", apuntó el artista que desde entonces se ha mantenido muy unido al joven.

Quién es la madre de José Daniel Arellán

José Daniel Baute Arellán es hijo de Náyera Arellán. Nació cuando el cantante tenía 15 años y Náyera, 14. Los dos vivían en el mismo barrio de Caracas.

"Vivían en el mismo barrio, en el centro de Caracas, eran vecinos y amigos desde pequeños. Cuando mi madre quedó embarazada, mi abuela, que era quien mantenía el hogar, fue a decírselo a la familia de Baute para ver qué podían hacer. Su respuesta fue darle con la puerta en las narices. Luego se mudaron de barrio y se rompió definitivamente la relación", contó el joven en una entrevista con La Otra Crónica de El Mundo en junio de 2020.

Contó entonces que su madre trabajaba en un club de actividades de recreo en Caracas y que no pudo pagarle los estudios universitarios. "Sólo pude hacer formación profesional especializándome como administrativo e informático", explicó.

La entrevista de la madre de José Daniel en 'Pronto' // Pronto

Baute y Náyera estuvieron juntos un año y medio. "Éramos niños que jugábamos a ser mayores, íbamos al colegio aún", contó la madre de José Daniel en la revista Pronto en 2015. "Si en aquella época estaba mal visto que una chica se quedara en estado, imagínate una niña de 13 años", dijo Náyera sobre el embarazo que logró ocultar durante cuatro meses y medio. "Llamé a Carlos por teléfono y se asustó cuando le dije que estaba embarazada. No volví a verlo nunca más y su familia me retiró el saludo".

Carlos Baute se enteró por un amigo común del nacimiento de José Daniel, pero nunca se acercó a conocerlo. "Cuando me lo encontraba mientras iba con el niño en el carrito, giraba la cabeza para no verlo", contó la madre, que le ocultó a su hijo quien era su padre.

José Daniel supo que su madre era Carlos Baute por un compañero de clase y conoció al artista en 2009 cuando murió el padre del cantante. "Acudí a su funeral en Caracas. Yo sí mantenía relación con mi abuelo. De hecho, él quería mediar entre mi padre y yo. Cuando me acerqué a saludarle, me estrechó la mano diciéndome fríamente "hola, encantado" como si fuera uno cualquiera de los asistentes al funeral. Enseguida vino su mánager y me apartó", reveló sobre el primer encuentro, al que sucedieron otros tantos y muchos años de lucha en los juzgados que terminaron (como se ve en el vídeo) con final feliz.