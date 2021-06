Carlos Baute habla tras reconocer a José Daniel: "Se habían dicho muchas cosas"

Carlos Baute ha estrechado lazos con José Daniel Arellán, el hijo que tuvo hace 33 años con su vecina y amiga Náyera Arellán.

El cantante venezolano tenía 15 años cuando nació y en aquel momento no quiso saber nada del bebé.

En realidad, no ha querido saber nada de él hasta hace poco y no lo ha reconocido públicamente hasta el pasado domingo. Coincidiendo con la celebración del día del padre, Baute compartió una foto de ambos Instagram pidiéndole perdón por los errores cometidos.

Ahora sabemos que la reconciliación padre-hijo se puso en marcha hace ya un tiempo.

"Tenemos ya un tiempo con la relación, no voy a contar más pero estamos muy felices", dijo a las cámaras sobre el acercamiento de ambos.

En realidad, Baute sí había reconocido a José Daniel pero "se habían dicho muchas cosas" y no había estrechado lazos: "Pero yo soy padre, ¿cómo no voy a reconocer a un niño?"

Reconocido desde 2012

Carlos Baute y José Daniel Arellán se vieron por primera vez en 2009, en el entierro del padre de Baute. Un año después se reunieron en Madrid y en noviembre de 2012 Carlos Baute reconoció al joven como su hijo. La relación fue fría y distante desde el principio, tanto que el joven denunció varias veces a su padre en los juzgados.

La última vez fue en junio de 2020. José Daniel Arellán llegó a solicitarle en los juzgados una pensión de 1.400 euros mensuales.

El reencuentro de ambos se produjo un año después. Según contó Fernando Osuna, abogado del joven, a El País, lo mantuvieron en secreto para poder ser ellos quienes diesen la noticia.

"Es una historia muy bonita que debe servir de ejemplo para muchos otros casos. Él no quiere nada, él lo único que quiere es el cariño de su padre, y si le puede ayudar económicamente como cualquier padre que le ayude, y si no, pues no", dijo el letrado. "José Daniel es un hombre encantador que ha vivido una infancia muy dura. A ver si todo esto sirve de modelo, de paradigma, para que muchos padres y muchos hijos consigan tener esa relación".