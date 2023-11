Celia Becks comparte un adelanto de 'Soy La Loba', la canción que presentó al Benidorm Fest 2024

Celia Becks se ha quedado fuera de la selección de candidatos del Benidorm Fest 2024. La cantante, exbajista de La La Love You, presentó su candidatura para convertirse en la representante española de Eurovisión 2024 pero finalmente se ha quedado fuera de la selección.

Lo anunció ella misma poco antes de la celebración de la gala de candidatos organizada este sábado 11 de noviembre en Sevilla para anunciar el nombre de los 16 artistas de la tercera edición del Benidorm Fest. "No he sido seleccionada para el Benidorm Fest. Pero voy a sacar la canción que he presentado para el festival en 10 días", escribió horas antes de la convocatoria en Twitter, donde ha decidido también compartir un adelanto de Yo Soy Loba, su apuesta para el festival.

"Lo que puedo hacer es publicar la canción de mi candidatura. Un himno absolutamente LGTBI+. Soy La Loba disponible el 22 de noviembre en todas las plataformas", apuntó la cantante al publicar parte del videoclip de la canción.

"Soy la loba | Ahogaré mi pena | A la luna llena", canta Celia Becks, que presentó su candidatura al festival el pasado 13 de septiembre y que habló de este tema compuesto junto a Antonio Escobar en una entrevista con Eurovision Espace.

"Es una canción potente de desamor, pero muy muy muy bailable", señaló sobre el tema que llega un mes y medio después de su disco Ve a Terapia, que presentó en una entrevista con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales.

Los candidatos del Benidorm Fest 2024 se conocieron el sábado 12 de noviembre y las canciones se podrán escuchar a partir del jueves 14 de diciembre.