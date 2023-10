Celia Becks presenta su disco 'Ve a terapia' y denuncia la estafa de una escuela de producción

Celia Becks se ha pegado el madrugón para venir a Cuerpos especiales, pero es que su problema es que no logra conciliar bien el sueño y acaba durmiento una media de cinco horas al día. "Si os dormís a la primera no sois normales", dice la cantante, que aunque acaba de lanzar hace nada su primer disco,Ve a Terapia, ya tiene grabado el segundo, con un título muy al hilo de este tema. "Se llama Insomnio, no es broma".

Ve a terapia es el primer disco de Celia Becks en su etapa como solita y Deberes de terapia fue el single de presentación, el tema que guarda la semilla de todo lo que brota en el LP. "Este disco se lo dedico a muchísima gente, tiene nombre y apellidos. Vamos a terapia la gente que quiere hacer autocrítica pero es que también vamos para soportar a los que no", lamenta la artista.

"La clave es no ir con la pretesión de que van a acabar tus problemas", aconseja a Nacho García, que este lunes debuta al frente del programa y en solo un par de horas ya se ha dado cuenta de que va a necesitar mucha reflexión para afrontar esta nueva era.

Regalos y una denuncia pública: "Hay personas que nos deben dinero"

Es tan maja que Celia Becks ha traído regalos para el equipo. El muestrario de cachivaches que hay tras la mesa de Cuerpos especiales aumenta. Dos camisetas y el disco, en cuya portada sale una mini Becks de lo más adorable. "La puse porque voy a terapia para arreglar a la niña interior, principalmente", bromea.

La entrevista se ha puesto tensa cuando ha confesado que fue víctima de una estafa. "Cuando yo salgo de La La Love You fue una etapa muy convulsa. Me apunté a un curso de producción y mi madre quiso también. Pero nos cobraron, nos dieron tres clases y desaparecieron", lamenta. "He venido a denunciar públicamente que una Escuela de la Comunidad de Madrid, no Madrid centro, me ha timado", exclama para después confirmar que pondrá una denuncia formal en comisaría.

El próximo 17 de octubre presenta este disco debut en la Sala Sol de Madrid y pronto hará las maletas para llevarlo por la geografía española. "No es acústico, vamos con plena banda, y va a ser pura fiesta", asegura.

