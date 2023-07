El Celta de Vigo despliega una lona con la letra del himno compuesto por C. Tangana

Con la misma tipografía que luce el Real Club del Celta de Vigo, la letra deOliveira dos cen anosha aparecido impresa en una lona gigante del Centro Comercial A Laxe, en Vigo. El esperado himno, en manos de El madrileño C. Tangana, celebra el centenario del club, que cumple 100 años el próximo agosto.

Los versos de la canción hablan de la afición celeste que sigue y quiere al equipo. Es, básicamente, una declaración de amor. Non sei se podo vivir sen ti /pero iso ème igual /non o quero probar (No sé si puedo vivir sin ti /pero eso me da igual /no quiero probar).

Letra del himno del Celta, 'Oliveira dos cen anos'

Creo que estou namorado | Creo que estoy enamorado

dos teus dous ollos azuis | de tus dos ojos azules

Son como da cor do ceo | Son como del color del cielo

cando se apartan as nubes| cuando se apartan las nubes

Nesa beleza celesta | En esa belleza celeste

Pérdome cando te miro| Me pierdo cuando te miro

Que fácil é confundilos| Qué fácil es confundirlos

cas ondas do mar de Vigo | con las ondas del mar de Vigo

Conto cada día da semana| Cuento cada día de la semana

para que me deas desa morte | para que me des de esa muerte

conto cada día da semana | cuento cada día de la semana

Sei que este domingo | Sé que este domingo

vou ter sorte| voy a tener suerte

Non sei se podo vivir sen ti| No sé si puedo vivir sin ti

pero iso ème igual| pero eso me da igual

non o quero proba | no quiero probar

Cada vez que mires atrás | Cada vez que mires atrás

sempre hei estar aquí | siempre voy a estar aquí

Sempre celta!| ¡Siempre Celta!

Un escudo no meu peito| Un escudo en mi pecho

Sempre celta!| ¡Siempre Celta!

Oliveira dos cen anos| olivo de los cien años

cría raíces de prata| cría raíces de plata

tomar amores non custa| tomar amores no cuesta

olvidalos si que mata| olvidarlos sí que mata

Olvidalos si que mata| olvidarlos sí que mata

Eu non os quero esquecer| yo no quiero olvidarlos

na ledicia son celeste| en la felicidad soy celeste

celtista no padecer| el celtista no sufre

El autor del disco más vendido de 2021, El madrileño, el club y todo el equipo artístico presentan este jueves a las 20 horas el tema en el Teatro Afundación, donde se podrá ver y escuchar antes que nadie el himno que C. Tangana, artista que pertenece a la afición gallega, tenía la misión de componer y producir.

Poco a poco, se van reuniendo las piezas que compondrán este viernes la deseada canción.

La noche del pasado martes, Antón Álvarez (el nombre real que se esconde bajo sus múltiples alteregos musicales) publicó en su perfil en redes una pequeña pieza de aperitivo con imágenes y sonidos que nos daban muchas pistas de lo que vendrá dentro de muy poco. 47 segundos de teaser han bastado paradisparar la imaginación y el análisis de sus seguidores.

En él ya se aprecia un himno muy gallego y tradicional. En las imágenes no falta la bocana de Rande y elPonte de Vigo, el sonido de las pandeireteiras y el grito de la afición, que con su grito va atrayendo al resto de la ciudad: "¡Sempre, Celta!".

Frame del videoclip de la nueva canción de C. Tangana para el Celta, Oliveira dos cen anos 1923-2023.

A tan solo unas horas del gran estreno, de lo que podemos estar seguros es de que C. Tangana, cuyo padre es vigués y celtista de cuna, se ha dejado la piel en componer una pieza con la que los aficionados se sientan representados. Lo ha hecho a través de su letra y también de todo el proyecto audiovisual.

Su fuerte sello tradicional no es una casualidad. El tema y su videoclip no dejan lugar a dudas, en el que el rodaje ha contado con las pandereteiras As Lagharteiras y la actriz viguesa Marta Larralde.

No olvidemos que su autor ya demostró saber moverse en este terreno con su último disco, El madrileño, un álbum con el que Pucho enalteció la tradición del país y sus cantantes y lo convirtió en algo mainstream que alcanzó el público más amplio.