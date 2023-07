C. Tangana emociona con su himno al Celta en 'Oliveira dos cen anos'

Como un director de cine que regala una obra de arte y se mantiene tras las cámaras, vigilando que todo marcha como debe y con el sello de su marcado estilo artístico. Como si fuera una película con una emocionante y perfecta banda sonora. Así es Oliveira dos cen anos, el himno que C. Tangana le ha compuesto a la afición del Celta de Vigo y también a los seguidores de su música.

Se trata de una obra completa que reúne todas las piezas necesarias para el culmen audiovisual de un himno dedicado a un club gallego. Una pieza que tiene más que ver con una producción muy bien elaborada que con una simple canción dedicada a un equipo de fútbol. Un número que consagra a Puchito como un personaje cinematográfico.

En la conmemoración del centenario del club, que cumple los 100 años el próximo 23 de agosto, Pucho se aleja de todo protagonismo y apenas incluye su propia voz, que aparece filtrada en el comienzo de la canción. Pero eso no significa que este elemento no tenga un importantísimo peso en la pieza. Él solo se mantiene al margen para dejar espacio a un amplio coral de voces, una analogía perfecta que pone en valor la razón de ser de la afición, que no tiene sentido si no se entiende como un fenómeno colectivo.

Destila tradición y folclore gallego. El sonido de la tormenta y las gaviotas -característico de la ciudad- inauguran la producción, que comienza con una vista aérea de la Isla de San Simón, en la ría de Vigo. El clima celestial -y celeste, como el color con el que se identifica el celtismo- es evidente desde el primer momento, en el que el coro de voces cantan una letra en gallego acompañada por un sonido que evoca al órgano propio de la iglesia. El amor al equipo no deja de ser comparable al de la religión: es una cuestión de fe, de creencias.

C. Tangana - Oliveira Dos Cen Anos (Video Oficial)

El tema continúa con una férrea identidad viguesa que gira en torno a las localizaciones, la voz, y el ambiente. El himno sigue en las bateas, las plataformas flotantes donde cultivan los mejillones en las que los celtarras cantan en medio de la ría y continúa en el icónico Puente de Rande: la postal de Vigo.

Las voces que gritan eufóricas el nuevo himno del madrileño se combinan más adelante con las de las pandereteiras As Lagharteiras, que remarcan la tradición de la música gallega y definen una canción con raíz, fuerza, emoción y pasión. Su fuerte sello tradicional no es una casualidad.

El resultado es una pieza musical para el equipo que ha hecho enloquecer a la afición, a la futbolística y la musical, y en la que El madrileño se ha involucrado hasta la médula.

Ser del Celta, un acto militante para C. Tangana

El autor del disco más vendido de 2021, El madrileño, el club y todo el equipo artístico presentaron este jueves a las 20 horas el tema en el Teatro Afundación, donde el cantante explicó entre lágrimas el significado de una canción "muy importante" para él: "Si se me escapa una lágrima hoy, me vais a perdonar", decía mientras el teatro le aplaudía. "No solo porque yo sea del Celta o por mi celtismo, que es algo que podemos compartir con todo el mundo, sino también porque mi padre se fue de esta tierra para Madrid, y el yo poder honrar de forma pública su legado y lo que él me ha transmitido para mí es algo muy importante".

“Yo soy madrileño. Me eduqué y crecí en Madrid. No había ninguno que se llamase Pucho, solo me llamaba Pucho yo. Ninguno tenía un amigo, ni un padre ni un primo que se llamase Pucho” introducía el artista durante el preestreno. Para luego hablar del revuelo que provocó el anuncio de que sería él quién compondría el himno.

“Alguna gente pudo dudar de mi celtismo o de que yo fuera del Celta o no, y en el fondo, eso para mí no fue nada nuevo”. El cantante ya había avisado de que podría emocionarse y lo hizo. En pleno discurso tuvo que hacer una breve pausa para retener las lágrimas y seguir hablando. Los aplausos del público auparon al artista.

“Para mí ser del Celta siempre ha sido un acto un poco subversivo. Para mí no ha sido ser del Celta algo normal, para mí ser del Celta ha sido un acto militante. No soy del Celta porque bueno, estoy aquí y todo el mundo es del Celta. Yo he tenido que gritar que era del Celta todo el rato, toda mi vida", concluyó emocionado.

Letra del himno del Celta, 'Oliveira dos cen anos'

Creo que estou namorado | Creo que estoy enamorado

dos teus dous ollos azuis | de tus dos ojos azules

Son como da cor do ceo | Son como del color del cielo

cando se apartan as nubes| cuando se apartan las nubes

Nesa beleza celesta | En esa belleza celeste

Pérdome cando te miro| Me pierdo cuando te miro

Que fácil é confundilos| Qué fácil es confundirlos

cas ondas do mar de Vigo | con las ondas del mar de Vigo

Conto cada día da semana| Cuento cada día de la semana

para que me deas desa morte | para que me des de esa muerte

conto cada día da semana | cuento cada día de la semana

Sei que este domingo | Sé que este domingo

vou ter sorte| voy a tener suerte

Non sei se podo vivir sen ti| No sé si puedo vivir sin ti

pero iso ème igual| pero eso me da igual

non o quero proba | no quiero probar

Cada vez que mires atrás | Cada vez que mires atrás

sempre hei estar aquí | siempre voy a estar aquí

Sempre celta!| ¡Siempre Celta!

Un escudo no meu peito| Un escudo en mi pecho

Sempre celta!| ¡Siempre Celta!

Oliveira dos cen anos| olivo de los cien años

cría raíces de prata| cría raíces de plata

tomar amores non custa| tomar amores no cuesta

olvidalos si que mata| olvidarlos sí que mata

Olvidalos si que mata| olvidarlos sí que mata

Eu non os quero esquecer| yo no quiero olvidarlos

na ledicia son celeste| en la felicidad soy celeste

celtista no padecer| el celtista no sufre