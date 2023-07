C. Tangana adelanta un tráiler del himno para el Celta de Vigo, 'Oliveira dos cen anos 1923 - 2023'

C. Tangana adelanta un tráiler de su nueva canción 'Oliveira dos cen anos 1923 - 2023' | Youtube

El cantante de Madrid ha querido regalarnos en forma de teaser un puñado de imágenes de su próxima canción: un himno que C. Tangana canta para el Celta de Vigo, el equipo de fútbol gallego que este año celebra su centenario. El próximo viernes podremos escuchar el tema completo, que promete ser otro hit más.

No es ningún secreto que el artífice del disco más vendido en 2021, El madrileño, tiene el difícil encargo de poner himno a la celebración del centenario del Real Club Celta de Vigo. La cuenta atrás se activó la semana pasada, cuando el Celta anunció la fecha del preestreno del videoclip: el próximo jueves 6 de julio.

La noche del pasado martes, Antón Álvarez publicó en su perfil en redes, tanto en Twitter como en Instagram, una pequeña pieza de aperitivo con imágenes y sonidos que nos dan muchas pistas de lo que vendrá este viernes. 47 segundos de teaser han bastado paradisparar la imaginación y el análisis de sus seguidores.

Ese tiempo es suficiente para comprobar la cantidad de detalles que van a formar parte del proyecto, en el que El madrileño se ha involucrado hasta la médula.

Con planos cortos que muestran un ambiente más selvático que urbano, la oscuridad de la tarde va cayendo para envolver la ciudad. Como si se tratara de una manada de lobos que aúlla para encontrarse en medio de la naturaleza, vemos a varios paisanos posicionados en torno a la bocana de Rande, con imágenes en las que se aprecia de fondo elPonte de Rande. Los vigueses miran hacia su ciudad, atraídos por una fuerza.

Ese contexto en calma se intercala con otras imágenes teñidas de rojo que muestran el barullo y la fiesta de los seguidores del club, que emiten melodías al ritmo de las panderetas -evocado por las pandeireteiras, la agrupación musical femenina propia de la música tradicional gallega-, y se paran para dejar paso al grito a capela y unánime de la afición: "¡Sempre, Celta!".

Frame del videoclip de la nueva canción de C. Tangana para el Celta, Oliveira dos cen anos 1923-2023.

El mini videoclip termina con la vista de la costa de la ciudad, en la que una lancha con una bengala roja va dejando su rastro en el mar. El mar gallego inequívoco y caracterizado por tener grandes plataformas flotando para el cultivo de mejillones.

Según el medio gallegoLa Voz de Galicia, en el rodaje del videoclip participan las pandereteiras As Lagharteiras y la actriz viguesa Marta Larralde.

"Una pasada: muy celeste, muy gallega y muy buena. Y el vídeo va a ser brutal"

Cuando se conoció que sería Pucho el encargado de darle al Celta su himno hubo ciertas reticencias por parte de los aficionados al club. Sin embargo, esa impresión ha cambiado mucho desde entonces. El medio citado contaba qué opinan los aficionados que participaron en el videoclip: "Una pasada: muy celeste [el color del equipo], muy gallega y muy buena. Y el vídeo va a ser brutal".

Antón es responsable de la composición y director da pieza audiovisual de la canción, cuya producción está en manos, como siempre, de la productora que lleva acompañando al artista durante años: Little Spain.

Para los que no se imaginaban qué vendría después de El madrileño, el disco que hizo que C. Tanganatocara el cielo de la música, parece que el futuro del artista no se va a quedar atrás. Aunque ya es prácticamente una costumbre, la expectación creada en torno a sus trabajos es una constante, y después de su último disco, la cota es más alta que nunca.

Una vez más, tiene a todos deseando ver cómo el cantante de la capital, que solo hace dos meses que rompió su silencio musical con el single Estrecho Alvarado, en el que volvía al rap y el R&B sobre los que se cimentó, vuelve a reventar el panorama musical.