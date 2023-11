Chenoa recuerda un flechazo mágico en su nueva canción 'Bailar Contigo'

Un sonido contemporáneo sin olvidar esa esencia popera que tanto la caracteriza. Chenoa está de vuelta con Bailar Contigo, un single que anunció en exclusiva en Tómatelo Menos en Serio, el programa que presenta dos noches a la semana en Europa FM.

"Este verano, como no tenía vacaciones, porque no he tenido nada, he dicho 'venga, me meto en el estudio', así que me fui con todo el calor y single marchosillo", explicaba la cantante sobre este regreso. Es su primera canción en cuatro años, algo que "a los chenoístas les hacía falta y me lo estaban pidiendo a gritos".

Un homenaje a sus inicios cantando en clubs

Inspirada en las nostalgias discotequeras de los años ochenta, evocando los tiempos, la música y la estética del famoso Studio 54 de Nueva York de finales de los setenta, Bailar Contigo representa un homenaje a los inicios musicales de Chenoa, cuando descubrió su amor por la música en vivoacompañando a sus padres a los locales musicales de aquellos años, sumergida con ellos en ensayos y vibrantes actuaciones.

Bailar Contigo es una canción que destaca por su atrevimiento, espontaneidad y madurez, reflejando la evolución de la artista a lo largo de su trayectoria. Chenoa ya se permite divertirse sin pedir permiso a nadie, hablar claro y expresar sus deseos sin temor al qué dirán. Es la combinación que define su último trabajo musical.

Los sonidos retro, fusionados con toques musicales en tendencia, se entrelazan y fluyen, dándole forma y llevándote a bailar sin pensarlo. 100% Chenoa.