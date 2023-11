Chenoa anuncia nueva canción después de cuatro años: "A los chenoístas les hacía falta"

Chenoa está de vuelta en la música. La presentadora de Tómatelo menos en serio prepara el lanzamiento de un nuevo single después de cuatro años sin lanzar ninguna canción.

La cantante lo ha anunciado en exclusiva este viernes en el programa durante la visita de Briten (Ana Brito) y ha explicado también por qué decidido volver al estudio de grabación.

"Este verano como no tenía vacaciones, porque no he tenido nada, he dicho 'venga me meto en el estudio', así que me fui con todo el calor y single marchosillo", ha anunciado sobre su nueva canción. "A los chenoístas les hacía falta y me lo estaban pidiendo a gritos".

La canción saldrá a finales de mes. "Me va a venir todo junto", ha añadido refiriéndose al próximo estreno de Operación Triunfo (20 de noviembre), del que es presentadora en esta edición.

