Cher gana la guerra judicial contra la viuda de Sonny Bono: seguirá cobrando los royalties de sus canciones juntos

Cher ha ganado su lucha judicial contra Mary Bono, la viuda de Sonny, la cual hizo un uso indebido de una ley de derechos de autor que le hizo dejar de cobrar a la cantante los royalties que obtenía cada año de canciones como I Got You Babe y The Beat Goes On.

Para poner en contexto, cabe recordar que Cher y Sonny Bono fueron pareja artística y sentimental a lo largo de las décadas de los sesenta y setenta. Por ello, cuando se divorciaron en 1978, ambos llegaron a un acuerdo en cuanto a los ingresos por publicaciones.

Los cantantes decidieron que estos se dividirían equitativamente entre ambos, y cuando Sonny murió en 1998, fueron sus herederos quienes recibían estos ingresos. Entre ellos se encontraba su viuda, Mary Bono, una política miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Partido Republicano que se casó con él en 1986.

Hasta 2021, ambas partes cobraron royalties, pero Mary decidió cortarle el grifo a Cher en 2016 acogiéndose a una ley de derechos de autor, la cual permite —argumentando que ahora ella era propietaria de la editorial de Sonny— a los compositores y sus herederos recuperar los derechos que habían cedido.

Sonny y Cher

Sin embargo, en 2021 Cher presentó una demanda en la que defendía que la cláusula de rescisión de la política no se podía aplicar a la división de regalías que estaba pactada en el acuerdo de negocio.

Finalmente un juez ha concluido esta semana que "el derecho a recibir royalties es distinto de la concesión de derechos de autor". Así, le ha dado la razón a Cher, que tendrá que recibir de Mary Bono 418.000 dólares de las regadías que han sido retenidas a lo largo del proceso.