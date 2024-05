Selena Gómez no sabe si volverá a hacer una gira

Te interesa La foto subida de tono de Selena Gomez en una fiesta con su novio Benny Blanco

Hace apenas unos días Selena Gómez recibió una sonora ovación por parte de los invitados al festival de Cannes, dejando claro que su trabajo en interpretaciones como la que ejerce en Emilia Pérez, un narcothriller musical, es el sector que más satisfacciones le reporta a la autora de Wolves.

Sin embargo, parece que su faceta musical puede menguar aún más en cuanto a la dedicación que ejerce Selena Gómez a las artes. En una entrevista en la revista TIME, la artista confesaba que no estaba segura de volver a realizar una gira de la misma forma que lo hacía en el pasado.

“Nada me hace más feliz que 90 minutos de estar con mis fans y simplemente celebrar juntos”, explicó Gómez a la publicación, dejando claro que se trata de uno estos eventos son algunos de los más emocionantes de su carrera.

Sin embargo, parece que el esfuerzo que debe imprimir la artista no termina de merecer la pena. “Es muy agotador emocionalmente para mí y luego te das cuenta de que estás rodeado de un grupo de personas a las que estás pagando”, ha argumentado.

Hay que recordar que Gómez se vio obligada a interrumpir su gira Revivaldespués de haber 55 conciertos ya que sintió una fuerte recaída en sus problemas de ansiedad y depresión.

De hecho, la cantante y actriz estuvo hospitalizada durante tres años hasta su vuelta a la música con el álbum en español Revelación, que incluso fue nominado a un Grammy.

Entre sus proyectos en la pantalla como la cuarta temporada de Only Murders in the Building y el biopic de Linda Ronstadt, la artista también ha publicado nuevos singles como Love On, manteniendo muy altas las esperanzas de sus fans con respecto a un proyecto de larga duración.