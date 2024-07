Chiara y Violeta rememoran su relación durante 'Operación Triunfo' en 'El parque': letra y significado

Tras protagonizar el pregón del Orgullo de Madrid, Chiara y Violeta acaban de publicar su esperada canción juntas: El parque. En ella, ambas concursantes de Operación Triunfo 2023 hablan sobre la bonita relación que forjaron durante su paso por el programa.

Las cantantes introducen "el parque" como una metáfora de la Academia de OT, donde el público pudo seguir en directo cómo Chiara y Violeta se volvían más y más cercanas. Ahora, ellas mismas han querido reflexionar sobre ello en esta colaboración mientras continúan los rumores sobre su posible relación amorosa.

"Vuelvo al piano buscándote a ti", canta Chiara sobre Violeta haciendo referencia a aquello que las unió: la pasión por la música. "¿Cuánto queda para volver atrás / Si en el parque ya no estás?", pregunta la menorquina rememorando cuando estuvo dentro de la Academia sin Violeta a causa de su expulsión.

Por su parte, Violeta define su experiencia en el programa como si fuera una "realidad paralela", tal y como interpreta un usuario de X. "Ya no hay frío ni salón / Eran cámaras en un plató", canta. Aun así, lo que sí fue real fue su relación con Chiara: "Me prеparé para echarte de mеnos".

El parque ha avivado aún más el rumor de que ambas cantantes sean pareja, sobre lo que ya se hablaba durante su paso juntas por el concurso. Ellas, por su parte, no han desmentido ni confirmado las especulaciones. Aun así, se dieron un beso en el segundo concierto de la gira de Operación Triunfo en Madrid para celebrar el Día del Orgullo.

Además, el estreno de esta colaboración sirve de antesala para el primer proyecto musical de Chiara, que verá la luz el próximo viernes 12 de julio bajo el título La libreta rosa. El EP contará con siete canciones de pop rock, incluida su balada 3 de febrero.

Letra completa de 'El parque', la colaboración de Chiara y Violeta

Hace frío en el salón

Donde entonces hubo calor

Todo cambia de color

Yo me rindo con esta canción

------

Una luz me hace dudar

Quizá nada de esto fue real

No fue fácil aceptar

Que no estarías hasta el final

------

Llevo tantas noches sin dormir

Vuelvo al piano buscándote a ti

¿Cuánto queda para volver atrás

Si en el parque ya no estás?

¿Cuánto queda para volver atrás

Si en el parque ya no estás?

------

Ya no hay frío ni salón

Eran cámaras en un plató

Solo ecos de tu voz

No hay control todo es muy veloz

------

Me prеparé para echarte de mеnos

Me preparé pa' enfrentarme a sentir

Y ahora tal vez no existen prejuicios

Ya comprendí que estamos bien así

------

Llevo tantas noches sin dormir

Vuelvo al piano buscándote a ti

¿Cuánto queda para volver atrás

Si en el parque ya no estás?

¿Cuánto queda para volver atrás

Si en el parque ya no estás?

------

Ooh, oh-oh-oh, oh-oh

Ooh, ooh, ooh

(Oh, I can't understand)

(I get misty, just holding your hand)