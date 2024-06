Chiara Oliver estrena '3 de febrero', su segundo single después de 'OT': letra, 'easter eggs' y significado

Chiara Oliver lanza al mercado su segunda canción tras su paso por Operación Triunfo y después de estrenar su tema pop rock mala costumbre. Ahora, la artista baja la intensidad de su música y confecciona una íntima historia de desamor con una fecha como título: 3 de febrero.

La letra del single parece una página de su diario personal, donde confiesa sus emociones a una segunda persona con la que mantuvo una relación que no salió a flote. "Lo malo me lo callé y lo bueno me sabe a poco", repite antes del estribillo. Así, compone una historia de amor con la que muchos de sus fans se están identificando.

Por su parte, el videoclip muestra a la artista menorquina en un único espacio cerrado: una habitación donde la iluminación, el rojo y el piano cobran especial protagonismo. Solo aparece Chiara Oliver, y cuando mira a cámara parece que está cantando directamente a esa persona especial de su pasado.

Los easter eggs del videoclip: Operación Triunfo y próximas canciones

El videoclip, que ya reúne más de 230.000 reproducciones, incluye varias referencias al estilo Taylor Swift sobre su experiencia en OT. Así, los planos del vídeo desvelan fugazmente fotografías con sus excompañeras de programa Violeta, Denna y Ruslana, así como guiños a Juanjo y Martin.

También se pueden encontrar pistas sobre su futura música, ya que en otro plano se aprecia un folio con una lista de canciones que podría ser el tracklist de su primer EP. Aparecen, en este orden, los siguientes títulos: About Time, Cada vez, La invitada, 3 de febrero, Toxic, una colaboración misteriosa y Todas las versiones de mí.

Letra de 3 de febrero, el segundo single de Chiara Oliver

Abrí la cajita, esa que me recuerda a ti

Años después aún recuerdo cómo lo sufrí

Pero fue tan bonito acostarme así

Que sigue doliendo que no te vieses junto a mí

Y sé que no guardaré el rencor que mereces

Lo malo me lo callé y lo bueno me sabe a poco

------

¿Cómo estás? ¿Dónde vas?

Cuánto tiempo sin verte

La curiosidad me tentará a escribirte este mensaje

Te espero en la puerta que tú no me vas a abrir

Ves como el 3 de febrero pensaré en ti

------

El 3 de febrero solo pensaré en ti

Pero no diré nada porque mi orgullo es así

Y a veces me pregunto si sigo enamorada de ti

Creo que no, pero por el drama diremos que sí

Y sé que no guardaré el rencor que mereces

Lo malo me lo callé y lo bueno me sabe a poco

------

¿Cómo estás? ¿Dónde vas?

Cuánto tiempo sin verte

La curiosidad me tentará a escribirte este mensaje

Te espero en la puerta que tú no me vas a abrir

Ves como el tres de febrero pensaré en ti

------

Hey, hey, corre que me voy

Hey, hey, corre que no estoy

Piénsalo

Esto es solo hoy

Mañana no te buscaré

Ya ha pasado un año desde la última vez que te vi

Porque el 3 de febrero solo pensaré en ti