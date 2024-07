Así ha sido el pregón del Orgullo de Madrid: el discurso de Juanjo, Martin, Chiara y Violeta

Nadie se quiso perder el discurso de los exconcursantes de Operación Triunfo 2023, pues la Plaza Pedro Zerolo, donde se ubicaba el escenario, estaba a rebosar ante el pregón del Orgullo de Madrid. Todos los asistentes acudieron al pregón para escuchar las palabras de los artistas, y si algo han conseguido estos jóvenes es dar voz a su generación.

El acto fue presentado por La Plexy, quien consiguió llenar el lugar con un ambiente alegre y festivo a la espera del discurso para el comienzo del MADO 2024.

La plaza estaba repleta de las diferentes banderas del colectivo LGTBIQ+, que al ritmo de la música y con el eco de las palabras de los pregoneros ondeaban en lo más alto.

Juanjo, Martin, Chiara y Violeta son los referentes de muchos jóvenes que han visto el talent show y se han visto reflejados en ellos, de una u otra forma. Así se lo han comunicado muchos de sus seguidores, quienes se refieren a ellos como un ejemplo de lucha y reivindicación.

Sus discursos fueron muy claros

El primero en hablar ha sido Martin, que apuntó a que no esperaban que al ser ellos mismos dentro del talent show conseguirían tener a tantas personas agradeciendo su libertad por haberles ofrecido la visibilidad necesaria. "Orgullo y visibilidad es que los niños, las niñas y les niñes puedan crecer diversos. Educar a un niño también es respetarlo", pronunció el joven de 19 años.

"Nunca planeamos nada, ni pensamos en qué iba a opinar la gente fuera. Y quizá haya gente que aún no lo entienda, pero Operación Triunfo 2023 ha sido una edición protagonizada por dieciséis personas diversas porque la sociedad es diversa. El mundo está lleno de gente que siente y se siente de muchas maneras y todas ellas están bien. Lo está ahora y siempre lo ha estado. Lo que pasa que ahora somos más visibles. Quizás hace años, no habría sido posible una edición así. Hoy queremos decir que no vamos a permitir que eso vuelva a pasar. Hoy combatimos, revindicamos y agradecemos a quienes lucharon antes que nosotras para que esto pueda ser así", fueron las palabras que el vasco pronunció.

Continuó con el discurso Chiara, quien se acordó de todos los que antes que ellos han luchado por los derechos LGTBIQ+. "No nos olvidamos de las personas trans, migrantes o racializadas. Eso también es orgullo", ensalzó la mallorquina.

"Si alguna vez te has sentido sola, has sentido que no te comprendían. Incluso has llegado a sentir que no te merecías el respeto, el cariño y el amor de otras personas. Aquí tienes a tus hermanas, aquí tienes a quiénes van a cuidarte, a protegerte. No a pesar de lo que eres, sino precisamente por lo que eres. Orgullo es cuidarnos y querernos mutuamente. Orgullo es saber que el movimiento LGTBIQ+ y el movimiento feminista van de la mano", comentaba la joven dando la importancia de su propia situación.

Juanjo fue el tercero en hablar, y destacó que era su primer orgullo y agradeció a sus compañeros de edición, a sus familiares y amigos y a su pareja presente, Martin, por dejarle ser libre y ser una persona mucho más feliz. "Cada persona tiene su ritmo. Esta bien tener dudas y esta bien no tener prisa. Tienes todo el tiempo del mundo", manifestó.

"Habrá muchas personas que nos estéis viendo que veáis como miles de personas celebran su orgullo, alzan su bandera y hablan bien alto de su orientación sexual o identidad de género, de cómo se etiquetan y que sintáis que aún no podéis uniros. O que todavía no ha llegado vuestro momento. Queremos hablar a todas esas personas que quizás aún no han encontrado a sus compañeros de comunidad. Es más, a todas las personas que sientan que igual aún no se han encontrado así mismas, queremos decirles que todo está bien, que cada persona tiene su ritmo y que nunca es demasiado tarde", insistió el maño reflejando su propia historia.

Violeta fue la encargada de concluir el pregón, y remarcó que los discursos de odio siguen existiendo y esto no puede suceder. "El orgullo es feminista, anticapacitista e interseccional", expuso la de Granada.

"Sigue haciendo falta salir a las calles y sigue haciendo falta luchar contra el odio. Porque los discursos de odio siguen aumentando y causan las cientos de agresiones que vemos cada día simplemente porque existimos. Queremos reivindicar también que el reconocimiento de que nuestros derechos no puede retroceder. No podemos ni debemos dar por sentados nuestros derechos, porque aunque creamos que están asegurados la realidad no es esa", explicaba Violeta.

La edición del programa del que forman parte estos jóvenes ha destacado por su visibilidad en cuanto al colectivo LGTBIQ+, y prueba de ello es que fueron seleccionados para este momento tan importante del MADO 2024.