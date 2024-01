Christina Aguilera luce 18 kilos menos en el debut de su residencia en Las Vegas

Christina Aguilera despidió 2023 con un nuevo proyecto profesional. La cantante estadounidense de 43 años estrenó el sábado 30 de diciembre su residencia en Las Vegas, que se prolongará hasta el sábado 2 de marzo.

La intérprete presentó un nuevo espectáculo de 60 minutos en el que sorprendió con su notable cambio de imagen. Según publica TMZ, la cantante ha perdido algo más de 18 kilos y su renovada figura no pasó desapercibida para 1.000 asistentes.

La cantante, que también actuó el domingo 31 de diciembre, interpretó nuevas versiones de algunos de sus grandes éxitos como Fighter, Dirrty o Genie in a Bottle y otras de artistas conocidos como You Don't Own Me de Leslie Gore, Diamonds are Foreve de Shirley Bassey, Welcome to Burlesque de Cher y el (imprescindible) himno de fiesta Lady Marmalade de Patti LaBelle.

Fue un espectáculo mayúsculo al que Christina Aguilera se presentó con muchas ganas. Antes de su inauguración, avanzó que le hacía especial ilusión actuar en The Venetian Resort por su cercanía con el público. "Un giro verdaderamente moderno a la experiencia de actuación", apuntó la artista, que adelantó también cómo sería el show.

"Fusiona música, sofisticación y arte de una forma que nunca antes había presentado", aseguró la cantante, que ya tuvo residencia en Las Vegas hace cuatro años.

La cantante seguirá actuando durante los próximos fines de semana. En total tiene por delante seis espectáculos más, cuatro en febrero y dos en marzo.