Cinco canciones para subirte el ánimo: de Katy Perry a Laura Pausini

Las canciones tienen la capacidad de empoderar a quienes las escuchan. Ahí reside el éxito, por ejemplo, de temas como Flowers de Miley Cyrus, donde la artista defiende los autocuidados y la independencia en una composición que ha dado la vuelta al mundo.

Como esta, hay una infinidad de letras de canciones que transmiten emociones positivas y motivacionales. En este artículo, recopilamos cinco de ellas para que les des al play siempre que lo necesites.

'Firework', de Katy Perry

El 20 de octubre de 2010 vio la luz una de las canciones más escuchadas de Katy Perry: Firework, el tema más importante de su segundo álbum de estudio, tal y como ella misma lo define. Funciona como una inspiración para quien la escucha, como una inyección de motivación.

"No tienes por qué sentirte un desperdicio de espacio / Eres original, no puedes ser reemplazado / Si supieras lo que te depara el futuro / Después de un huracán viene un arcoíris / Tal vez una razón por la que todas las puertas están cerradas / Para que puedas abrir una que te lleve al camino perfecto / Como un relámpago, tu corazón brillará / Y cuando llegue el momento, lo sabrás", canta en el segundo verso.

'Warrior', de Demi Lovato

La estadounidense Demi Lovato publicó el 10 de mayo de 2013 Warrior, la canción más fácil y más difícil de componer para ella al mismo tiempo. Porque habla de una experiencia personal dura, aunque sea desde un lugar positivo, y porque sabía perfectamente lo que quería decir: lanzar un mensaje de empoderamiento para que nadie se sienta menos de lo que realmente es.

"Ahora soy una guerrera, ahora tengo la piel más gruesa / Soy una guerrera, soy más fuerte de lo que nunca he sido / Y mi armadura es de acero, no puedes entrar / Soy una guerrera, y nunca podrás herirme de nuevo", canta en el estribillo.

'Fuckin' Perfect', de Pink

"He terminado de buscar a los críticos, porque están por todas partes / No les gustan mis vaqueros, no entienden mi pelo / Cambiamos y lo hacemos todo el tiempo / ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hago yo? / [...] / Por favor, por favor, nunca, nunca sientas / Como si fueras menos que jodidamente perfecta", canta Pink en su tema Fuckin' Perfect, de 2010.

El videoclip, por su parte, incluye imágenes explícitas y dolorosas para terminar lanzando un mensaje de esperanza, de que los sueños se pueden cumplir cuando menos te lo esperas y de que la vida, al final, es una constante montaña rusa.

'The Climb', de Miley Cyrus

The Climb comenzó siendo la canción principal de la película Hannah Montana: The Movie (2009), y ha terminado convirtiéndose en un himno para toda una generación de jóvenes que crecieron con la serie protagonizada por Miley Cyrus. La letra invita a quien la escuche a abrazar el proceso hasta conseguir lo que buscabas, porque durante el camino se encuentran los aprendizajes que nos hacen ser quienes somos.

"Siempre habrá otra montaña / Siempre voy a querer hacer que se mueva / Siempre va a ser una batalla cuesta arriba / A veces voy a tener que perder / No se trata de lo rápido que llegue allí / No se trata de lo que está esperando en el otro lado / Es la subida", canta en el estribillo.

'El valor de seguir adelante', de Laura Pausini

En 2018, la italiana Laura Pausini publicó en español una potente balada incluida en su álbum Hazte sentir. En El valor de seguir adelante, la cantante reflexiona sobre el tiempo hasta que nos llega la motivación y la energía para seguir viviendo o trabajando por conseguir lo que queremos.

"Vas a salir a la calle / Y comenzar desde cero / Y darte cuenta que nadie y que nada puede robarte el futuro / Es importante / Tú eres importante", dice en el estribillo.