La playlist de los Juegos Olímpicos de París 2024: de Michael Jackson a Taylor Swift

La música transforma y perdura en nuestra memoria. Muchas canciones nos transportan a recuerdos concretos, como si de una banda sonora se tratase. Y, por supuesto, los Juegos Olímpicos y el deporte no son ajenos a este poder de la música.

Más allá de la ceremonia de apertura de París 2024, donde los cantantes involucrados fueron los protagonistas, los deportistas también recurren a la música para demostrar lo que son capaces de hacer y enfatizar sus ejercicios. Así ocurre en tres deportes donde el arte juega un papel principal: la gimnasia rítmica, la gimnasia artística y la natación artística (antes denominada natación sincronizada).

La banda sonora de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha estado compuesta por muy diferentes artistas. Desde Michael Jackson, pasando por C. Tangana y hasta llegar a Taylor Swift. Ellos son tres de los cantantes que conforman la playlist de los JJ. OO. de este año. ¡Descúbrela y disfruta de los ejercicios de las deportistas!

'Smooth Criminal', de Michael Jackson

El equipo de natación artística de Estados Unidos ha interpretado su ejercicio en la disciplina de estilo libre al ritmo de Smooth Criminal, un tema de 1988 del indiscutible rey del pop, Michael Jackson. El momento más sorprendente y que arranca los vítores del público llega hacia la mitad del ejercicio, cuando las deportistas recrean el mítico baile 'Moonwalk' del estadounidense. Y, gracias a detalles como este, el equipo ha conseguido la medalla de plata en París 2024.

'Lose Yourself', de Eminem

Sin salir de la modalidad por equipos de natación sincronizada, España también ha hecho vibrar al público de París con su ejercicio acrobático. El inconfundible artista de hip hop Eminem ha hecho su entrada triunfal en los Juegos Olímpicos de la mano de las nadadoras españolas, quienes lo han apostado todo al poder y la fuerza que transmite Lose Yourself, tema de 2002 para la película 8 Mile. Y les ha salido bien la jugada, porque al final se han llevado la medalla de bronce.

'Me miras pero no me ves', de María José Llergo

Cambiamos de deporte y nos vamos a la gimnasia rítmica, donde el conjunto español formado por Inés Bergua, Salma Solaun, Ana Arnau, Patricia Pérez y Mireia Martínez han narrado su transformación "de niñas a mujeres" con un ejercicio de cinco aros protagonizado por el flamenco, tanto en su forma tradicional como con el estilo moderno de María José Llergo. Su canción Me miras pero no me ves (2019) suena en la primera mitad de la composición para mostrar "la fuerza española", tal y como explican las propias gimnastas. Una lástima que los fallos no les hayan permitido clasificarse a la final, sobre todo porque partían como uno de los equipos favoritos para las medallas. El vídeo es del último europeo en Budapest.

'Imagine', de John Lennon

Ninguno de los dos ejercicios del conjunto español de rítmica tiene desperdicio, aunque en estos JJ. OO. no hayan lucido tanto como podrían haberlo hecho. En el caso de la composición mixta, formado por cintas y pelotas, el equipo ha optado por aprovechar el alcance internacional de los Juegos Olímpicos para lanzar un mensaje pacifista. De hecho, la posición inicial recrea el símbolo de la paz. Y, como banda sonora, no podía sonar otra canción que no fuese Imagine, el himno de John Lennon de 1971 que defiende que "todos somos una nación, un mundo y una sociedad". El vídeo es del último europeo, donde quedaron terceras clasificadas.

'Demasiadas mujeres', de C. Tangana

Sí, C. Tangana ha sonado en París 2024 gracias a la gimnasta individual Alba Bautista, también del equipo español de rítmica. Para su ejercicio de mazas, la deportista ha creado un curioso medley entre Demasiadas mujeres (2021), del madrileño, y Orgullo (2007), de El Barrio. De hecho, Bautista y C. Tangana tuvieron la ocasión de conocerse en persona: "Me gusta la idea de inspirar a un atleta. Que lo que yo hago le sirva a alguien es la leche", dijo el artista en su visita. La gimnasta ha llegado a estos JJ. OO. con opciones de pasar a la final, aunque los nervios le han jugado una mala pasada, situándose en el vigésimo puesto de la clasificación. El vídeo es del último europeo.

'Veneno', de Dellafuente

Aunque París 2024 no ha dejado que Alba Bautista brille como ella sabe, la deportista ha destacado por sus grandes elecciones musicales. Para su ejercicio de pelota, la gimnasta ha contado con la canción Veneno (2016) de Dellafuente. La composición de Bautista transmite la misma disyuntiva entre el amor y el dolor que la letra del granadino, que narra el sufrimiento que le genera la enfermedad de una persona a la que quiere. "Solo pido que tú lo resista / Una opinión médica distinta / Si tiene algo malo, coño, ¿por qué no lo quita?", canta Dellafuente. El vídeo también es del último europeo.

'Pompeii', de Bastille

Polina Berezina también ha representado a España en gimnasia rítmica. Gracias a sus cuatro ejercicios, ha conseguido erigirse como la decimoquinta clasificada en París 2024. Su sueño era llegar a unos Juegos Olímpicos, y lo ha conseguido. Su última actuación ha sido con el ejercicio de cinta, donde baila al ritmo de Pompeii, la canción de la banda londinense de pop-rock Bastille. Con ella, cuenta la historia de la erupción del monte Vesubio del año 79, por la que quedaron sepultadas las ciudades italianas Pompeya, Herculano y Estabia. Y lo ha hecho acompañada de un maillot que recrea los elementos más característicos del volcán. El vídeo es del último europeo.

'Arabian Nights', de la banda sonora de 'Aladdin'

Viajamos de España a Bulgaria con Stiliana Nikolova. Esta gimnasta partía como la favorita para alzarse con la medalla de oro, pero sus fallos en los ejercicios la han dejado fuera de la final, en lo que ha sido una de las noticias más sorprendentes de los Juegos Olímpicos de París 2024. Aun así, su composición de pelota quedará marcada en la historia de la rítmica por ser uno de los ejercicios con mayor nota de dificultad de la historia de este deporte. Con él, Nikolova hace un homenaje a Egipto, su país natal, con una preciosa versión de la canción Arabian Nights de la banda sonora de Aladdin. El vídeo es del último europeo.

'Rescue', de Lauren Daigle

Las baladas también han hecho acto de presencia en París 2024. En este caso, destacamos Rescue de la cantante y compositora estadounidense Lauren Daigle. Esta ha sido la elección musical de la gimnasta italiana Sofia Raffaeli para su ejercicio de aro, con el que transforma en movimiento la letra de esta canción, donde Daigle canta desde la perspectiva de un Dios que promete protegerla. "Voy a enviar un ejército / Para encontrarte en medio de la noche más oscura, es verdad / Yo te rescataré", dice la artista en el estribillo mientras la deportista interpreta sus pasos de danza. Esta es una de las cuatro composiciones que le han valido a Raffaeli la medalla de bronce en estos JJ. OO.

'…Ready For It?', de Taylor Swift, y 'Delresto (echoes)', de Travis Scott con Beyoncé

Para la décima y última canción de la playlist de París 2024, cambiamos a la gimnasia artística. Y, por supuesto, lo hacemos con la reina de este deporte: Simone Biles. Para su rutina de suelo, la estadounidense ganadora de 40 medallas ha creado un mushup con dos canciones: una de ellas es …Ready For It? (2017), perteneciente al álbum Reputation de Taylor Swift, y la otra es Delresto (echoes), la reciente colaboración de Travis Scott con Beyoncé de 2023. Con este potente ejercicio, Simone Biles ha conseguido su cuarta medalla olímpica en París 2024, en este caso de plata.