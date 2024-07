Cinco cantantes jóvenes que merecen la pena y quizás no conoces

Te interesa Los iconos LGTBIQ+ en la música española para la generación Z

Querer ser músico supone esfuerzo y sacrificio, pero también mucho compromiso. "Vivir de la música es casi imposible", "No lo intentes", "No merece la pena"... Debe ser difícil querer dedicarte a tu pasión y escuchar frases como estas a menudo. Porque es verdad que la industria musical es limitada, pero el arte no lo es.

España cuenta con grandes nombres en el mercado que están consiguiendo sonar fuera de nuestras fronteras: Rosalía, Aitana, Lola Índigo, Quevedo... Pero también tiene una escena underground con artistas innovadores que podrían petarlo en cualquier momento. Y si no, que se lo pregunten a Isabel Aaiún, la cantante desconocida que está sonando en todas partes con su remix de Potra salvaje.

Muchos de esos artistas son jóvenes que están dando sus primeros pasos como cantantes, compositores y productores esperando a ser descubiertos. Por ello, desde Europa FM queremos destacar cinco proyectos artísticos que merecen la pena y quizás no conoces.

La sinceridad de VALENTINO

VALENTINO es un cantante, compositor y productor autodidacta de 18 años que se dio a conocer gracias a las redes sociales. Aunque al principio comenzó su carrera con canciones en inglés, desde el año pasado está apostando por letras en español.

El barcelonés combina sonidos pop experimentales con composiciones sinceras y personales donde habla de temas universales desde su propia experiencia, tales como la salud mental (DAIGUAL, debo dejar de fumar), el amor imposible (HETERO) o la inseguridad (MAZO RARO).

La fusión de Cristina Len

También en Barcelona se encuentra Cristina Len, una artista multifacética que comenzó su carrera con 18 años tras quedarse a las puertas de entrar en Operación Triunfo 2018. Desde entonces, ha estado buscando su identidad musical pasando por el RnB, el pop o el neo soul.

Esta experimentación le ha llevado a su reciente primer álbum TMLM, las iniciales de su tema TODO MENOS LA MUERTE. La madurez de este trabajo se basa en su dualidad: está a medio camino entre la electrónica y el folclore, entre lo rural y lo urbano... La fusión es lo que define a Cristina Len.

Lo atmosférico de agosto

agosto (así, en minúscula) es un grupo formado por María y Nacho afincado en Madrid que apuesta por la exquisitez en la producción y por la naturalidad en las letras. En 2021 estrenaron su primer y mayor éxito hasta el momento: Jeanne Dielman.

Este año, han publicado su álbum debutUn narciso atropellado, donde sus experiencias personales calan en composiciones sencillas y atmosféricas que van desde la balada si deja de llover hasta el pop rock de incendio forestal, su colaboración con el grupo interrogación amor (también en minúscula).

El intimismo de Marenitas

María Núñez, conocida por su nombre artístico Marenitas, es una cantautora tinerfeña en Madrid que, al igual que Cristina Len, empezó a mostrar su música al mundo con 18 años. Ahora, sigue buscando su hueco a través de conciertos en pequeñas salas y de canciones acústicas.

La aparente delicadeza de su voz da vida a composiciones íntimas, personales y narrativas, al más puro estilo Amaia. Temas como Una mente incapaz de admirar a los demás o Las peliculitas hacen pupita muestran a una artista original que busca entender sus emociones y sentimientos.

La sensualidad de BAJOCERO X

Desde Madrid, BAJOCERO X estuvo a punto de ser uno de los participantes del Benidorm Fest 2023: se quedó como una de las cinco canciones suplentes con Dispárame, la cual dio comienzo a su identidad artística a pesar de haber estrenado otros temas antes.

De nuevo, la fusión es una de las principales características de su música. De hecho, él mismo ha explicado que su última canción PRÉNDEME EN GASOLINAcombina hasta siete géneros musicales, aunque todos se encuentran en la sensualidad que siempre busca el artista.