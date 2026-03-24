Cómo comprar las entradas para el 'Dinner Party Live On Tour', la gira de Niall Horan: fechas de la preventa y venta general

El 23 de marzo de 2022, Niall Horan actuó en el por aquel entonces Wizink Center de Madrid como parte de su gira The Show: Live on Tour.

Ahora, dos años después, el irlandés ha anunciado una nueva gira para 2026 con la que recorrerá varias ciudades de Europa, entre ellas Barcelona.

Bajo el nombre Dinner Party Live On Tour, Niall Horan realizará un recorrido por 20 ciudades de todo el mundo y... ¡Ya se han anunciado fechas de venta!

Cómo comprar las entradas

Tal y como ha comunicado Niall Horan en sus redes sociales, las entradas saldrán en preventa para aquellas personas que hayan reservado su disco Dinner Party antes del 30 de marzo a las 9.00h CET.

Ese mismo día a partir de las 17.00h CET, recibirás tu código de preventa y el enlace de acceso a la preventa.

En cuanto a la venta general, no se ha anunciado la página oficial de venta de entradas.

Cúando comprar las entradas

Para hacerte con tu entrada, tendrás únicamente dos oportunidades:

- Preventa :

La preventa tendrá lugar el martes 31 de marzo de 2026 a las 10:00h CET y estará disponible hasta el 2 de abril de 2026 a las 10:00h CET.

- Venta General

En cuanto a la venta general, tan solo se conoce que tendrá lugar el 2 de abril de 2026.

Todos los conciertos del 'Dinner Party Live On Tour'