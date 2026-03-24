Cómo comprar las entradas para el 'Dinner Party Live On Tour', la gira de Niall Horan: fechas de la preventa y venta general
Niall Horan ha anunciado la primera tanda de fechas para su gira, con paradas en Irlanda, Reino Unido y varias ciudades de Europa. El irlandés llevaba dos años sin actuar en concierto en nuestro país.
Niall Horan anuncia un concierto en España dentro de su gira 'Dinner Party Live On Tour' por Europa
Niall Horan le canta a la conexión en 'Dinner Party', el single homónimo de su próximo álbum
El 23 de marzo de 2022, Niall Horan actuó en el por aquel entonces Wizink Center de Madrid como parte de su gira The Show: Live on Tour.
Ahora, dos años después, el irlandés ha anunciado una nueva gira para 2026 con la que recorrerá varias ciudades de Europa, entre ellas Barcelona.
Bajo el nombre Dinner Party Live On Tour, Niall Horan realizará un recorrido por 20 ciudades de todo el mundo y... ¡Ya se han anunciado fechas de venta!
Cómo comprar las entradas
Tal y como ha comunicado Niall Horan en sus redes sociales, las entradas saldrán en preventa para aquellas personas que hayan reservado su disco Dinner Party antes del 30 de marzo a las 9.00h CET.
Ese mismo día a partir de las 17.00h CET, recibirás tu código de preventa y el enlace de acceso a la preventa.
En cuanto a la venta general, no se ha anunciado la página oficial de venta de entradas.
Cúando comprar las entradas
Para hacerte con tu entrada, tendrás únicamente dos oportunidades:
- Preventa:
La preventa tendrá lugar el martes 31 de marzo de 2026 a las 10:00h CET y estará disponible hasta el 2 de abril de 2026 a las 10:00h CET.
- Venta General
En cuanto a la venta general, tan solo se conoce que tendrá lugar el 2 de abril de 2026.
Todos los conciertos del 'Dinner Party Live On Tour'
- 22 septiembre 2026 — Utilita Arena Birmingham — Birmingham, Inglaterra
- 23 septiembre 2026 — Utilita Arena Newcastle — Newcastle, Inglaterra
- 25 septiembre 2026 — Co-op Live — Manchester, Inglaterra
- 28 septiembre 2026 — OVO Hydro — Glasgow, Escocia
- 29 septiembre 2026 — Utilita Arena Sheffield — Sheffield, Inglaterra
- 2 octubre 2026 — The O2 Arena — Londres, Inglaterra
- 7 octubre 2026 — Barclays Arena — Hamburgo, Alemania
- 8 octubre 2026 — Uber Arena — Berlín, Alemania
- 10 octubre 2026 — Royal Arena — Copenhague, Dinamarca
- 13 octubre 2026 — LANXESS Arena — Colonia, Alemania
- 15 octubre 2026 — Ziggo Dome — Ámsterdam, Países Bajos
- 16 octubre 2026 — Ziggo Dome — Ámsterdam, Países Bajos
- 25 octubre 2026 — Palau Sant Jordi — Barcelona, España
- 28 octubre 2026 — Unipol Forum — Milán, Italia
- 29 octubre 2026 — Unipol Arena — Bolonia, Italia
- 31 octubre 2026 — Olympiahalle — Múnich, Alemania
- 3 noviembre 2026 — Tauron Arena Kraków — Cracovia, Polonia
- 5 noviembre 2026 — Sportpaleis — Amberes, Bélgica
- 6 noviembre 2026 — Accor Arena — París, Francia
- 9 noviembre 2026 — 3Arena — Dublín, Irlanda
- 10 noviembre 2026 — 3Arena — Dublín, Irlanda
- 15 noviembre 2026 — SSE Arena Belfast — Belfast, Irlanda del Norte