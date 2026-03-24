Niall Horan anuncia un concierto en España dentro de su gira 'Dinner Party Live On Tour' por Europa
El exmiembro de One Direction ha anunciado la primera parte de su gira Dinner Party Live On Tour, con la que recorrerá un total de 20 ciudades de toda Europa.
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Niall Horan ya nos anunciaba ayer que se venía algo grande con su próxima gira Dinner Party Live On Tour, con la cual tocará en directo las canciones de su próximo disco Dinner Party.
El irlandés ha anunciado una primera tanda de fechas en las cuales recorrerá Irlanda, Reino Unido y otros destinos de Europa, entre los que se encuentra una ciudad de España.
Concretamente, Niall Horan visitará Barcelona el 25 de octubre de 2026 en un único concierto en el Palau Sant Jordi (Club Sant Jordi).
Cuándo salen a la venta las entradas
Según ha indicado el propio Niall en sus redes sociales, las entradas estarán a la venta los días 31 de marzo y 2 de abril.
Para que no te quedes sin tu entrada, en Europa FM te contamos cómo acceder a la preventa y venta general.
Todos los conciertos del 'Dinner Party Live On Tour'
- 22 septiembre 2026 — Utilita Arena Birmingham — Birmingham, Inglaterra
- 23 septiembre 2026 — Utilita Arena Newcastle — Newcastle, Inglaterra
- 25 septiembre 2026 — Co-op Live — Manchester, Inglaterra
- 28 septiembre 2026 — OVO Hydro — Glasgow, Escocia
- 29 septiembre 2026 — Utilita Arena Sheffield — Sheffield, Inglaterra
- 2 octubre 2026 — The O2 Arena — Londres, Inglaterra
- 7 octubre 2026 — Barclays Arena — Hamburgo, Alemania
- 8 octubre 2026 — Uber Arena — Berlín, Alemania
- 10 octubre 2026 — Royal Arena — Copenhague, Dinamarca
- 13 octubre 2026 — LANXESS Arena — Colonia, Alemania
- 15 octubre 2026 — Ziggo Dome — Ámsterdam, Países Bajos
- 16 octubre 2026 — Ziggo Dome — Ámsterdam, Países Bajos
- 25 octubre 2026 — Palau Sant Jordi — Barcelona, España
- 28 octubre 2026 — Unipol Forum — Milán, Italia
- 29 octubre 2026 — Unipol Arena — Bolonia, Italia
- 31 octubre 2026 — Olympiahalle — Múnich, Alemania
- 3 noviembre 2026 — Tauron Arena Kraków — Cracovia, Polonia
- 5 noviembre 2026 — Sportpaleis — Amberes, Bélgica
- 6 noviembre 2026 — Accor Arena — París, Francia
- 9 noviembre 2026 — 3Arena — Dublín, Irlanda
- 10 noviembre 2026 — 3Arena — Dublín, Irlanda
- 15 noviembre 2026 — SSE Arena Belfast — Belfast, Irlanda del Norte