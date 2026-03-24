Niall Horan anuncia un concierto en España dentro de su gira 'Dinner Party Live On Tour' por Europa

Niall Horan ya nos anunciaba ayer que se venía algo grande con su próxima gira Dinner Party Live On Tour, con la cual tocará en directo las canciones de su próximo disco Dinner Party.

El irlandés ha anunciado una primera tanda de fechas en las cuales recorrerá Irlanda, Reino Unido y otros destinos de Europa, entre los que se encuentra una ciudad de España.

Concretamente, Niall Horan visitará Barcelona el 25 de octubre de 2026 en un único concierto en el Palau Sant Jordi (Club Sant Jordi).

Cuándo salen a la venta las entradas

Según ha indicado el propio Niall en sus redes sociales, las entradas estarán a la venta los días 31 de marzo y 2 de abril.

Para que no te quedes sin tu entrada, en Europa FM te contamos cómo acceder a la preventa y venta general.

Todos los conciertos del 'Dinner Party Live On Tour'