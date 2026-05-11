¿Estamos escuchando el nuevo disco de Shakira? Las teorías de los fans de la cantante

El decimotercer disco de Shakira parece que está en camino... Y podríamos conocer ya algunas de las canciones que forman el nuevo proyecto de la colombiana.

La artista acaba de hacer historia en su macroconcierto en Copacabana, y continúa con su gira Las Mujeres Ya no Lloran World Tour. De hecho, ha sumado una duodécima fecha en España, dentro de la residencia especial que tendrá Madrid como sede entre septiembre y octubre de este 2026.

Pero los fans han ido más allá, y creen que Shakira ya nos están presentando su próximo disco sin darnos cuenta. Según algunas teorías en redes sociales, los estrenos de la colombiana desde el lanzamiento de Las Mujeres Ya no Lloran en 2024 podrían formar el siguiente álbum.

Usuarios en X como @JaroMMusic y @shakirillo defienden que ya hemos escuchado los adelantos del siguiente álbum de la artista, y en la lista de canciones especulan sobre varias:

Soltera

Bésame (ft. Alejandro Sanz)

Zoo (de Zootrópolis 2 )

ALGO TÚ (ft. Beéle)

Choka Choka (ft. Anitta)

Dai Dai

Eurosummer (ft. Zara Larsson)

Por supuesto, son tan solo algunos rumores, porque todo depende de la autoría de estos temas y la cesión de derechos de algunas de ellas, como es el caso de la banda sonora de la película de animación de Disney+. Pero lo que está claro es que Shakira no para y parece que lo tiene todo listo para su próximo posible proyecto.