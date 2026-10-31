Los discos más esperados de noviembre: Estopa, U2, Alanis Morissette y otros estrenos

El calendario de estrenos musicales está lleno en noviembre, pues numerosos artistas nacionales e internacionales tienen previsto publicar sus nuevos trabajos discográficos a lo largo de todo el mes. Estopa, U2, Alanis Morissette o Alcalá Norte son solo cuatro ejemplos.

Alcalá Norte - 'Dejémoslo como estaba' (4 de noviembre)

La banda madrileña Alcalá Norte publica el miércoles 4 de noviembre su segundo álbum de estudio, Dejémoslo como estaba, cuya portada está inspirada en Francisco de Goya. El grupo lanzará una única tirada del disco en físico con 1.001 copias: "158 para los elfos que viven en el Calero. 368 para los enanos que litran en el Arriaga. 474 para los hombres condenados a los Colmenas. 1 para el Señor Oscuro sobre el Monolito en la tierra de Ciudali donde se extienden las sombras". Cuenta con 11 canciones, entre ellas El endemoniao, El hombre planeta y Los llamados pitagóricos.

Elefantes - 'Para todos' (5 de noviembre)

Elefantes, la banda catalana de pop rock, trae el jueves 5 de noviembre su álbum Para todos. "Es un disco que habla sobre las muchas personas que somos a lo largo de una vida y de aceptar que dentro de cada uno de nosotros caben muchas versiones de nosotros mismos. También habla de una forma de mirar al mundo, de aceptar al otro, de entender que nadie es exactamente como nosotros y de buscar aquello que nos acerca en lugar de aquello que nos separa", describe el grupo. Tiene 10 canciones, entre ellas No me arrepiento, Estado 03, Solo mirar y Todo se está yendo a la mierda.

Barry B - 'FORTUNA KID' (6 de noviembre)

FORTUNA KID es el nuevo álbum de Barry B y sale el viernes 6 de noviembre. El trabajo lo definen como "un universo empapado de decadencia, donde solo la fortuna puede actuar como salvavidas frente a un destino que parece inevitable". Cuenta con 14 canciones, entre ellas No pega igual (Stuck on replay), Una vida en llamas y Silverado.

Alanis Morissette - 'Good Weather For Immaculate Conception' (6 de noviembre)

La Navidad se acerca y Alanis Morissette lo celebra ya en noviembre con Good Weather For Immaculate Conception, su álbum de villancicos que sale a la luz el viernes 6 de noviembre. Incluye 14 canciones, entre ellas O Holy Night, Last Christmas o Beautiful Star of Bethlehem, una colaboración con Steve Martin y Brandi Carlile.

Camela - 'Titánicos' (6 de noviembre)

Camela zarpa hacia la publicación de su nuevo disco Titánicos el viernes 6 de noviembre, cuya portada está visiblemente inspirada en la película Titanic. Se trata de "un álbum que llega para celebrar el presente de un grupo que ha sabido convertir la emoción, la cercanía y la autenticidad en un lenguaje universal", según apunta Warner Music. Incluye 11 canciones, entre ellas Nunca te he olvidado, Tu mirada, Contéstame y Haciendo amigos.

U2 - 'Carnaval de Luz' (13 de noviembre)

Carnaval de Luz es el título del decimosexto álbum de estudio de U2, el grupo irlandés de rock que está dando mucho de qué hablar con el anuncio de su gira mundial The Greatest Show on Earth Tour. El disco, que ve la luz el viernes 13 de noviembre, incluye 12 canciones. La que está generando mucha expectativa es The Mirror Maker, un tema inspirado en Rosalía que indaga en el ego y el narcisismo de algunos artistas.

Take That - 'Dreamers' (20 de noviembre)

El viernes 20 de noviembre llega el décimo álbum de estudio de la boy band británica Take That: Dreamers, cuyo apartado visual está diseñado en estilo cómic. Tiene 12 canciones, incluidas You're a Superstar, Sweet July, Higher, Dreamers y Feel My Love.

Estopa - 'La Maketa' (20 de noviembre)

Pocos proyectos han tenido un recorrido similar a La Maketa de Estopa, pues con este disco el dúo recupera las canciones que nunca publicaron de su famosa maqueta de los años 90 que circuló de mano en mano a través de casetes. Un disco viral antes de que existiera ese concepto. El álbum verá la luz el viernes 20 de noviembre con un primer CD que incluye 10 canciones, entre ellas Bicho raro, La cosa está mu mala o Sentir diferente. El segundo CD incluye las grabaciones del máster original editadas por primera vez y llegará en formato físico antes de aterrizar en digital.

Ultraligera - 'LAPSUS' (27 de noviembre)

Ultraligera publica el viernes 27 de noviembre su segundo álbum de estudio, LAPSUS. "Nos interesa más lo que ocultamos que lo que pregonamos, lo que emerge en las pesadillas, en los recuerdos de infancia, cuando estamos despistados y cuando nadie nos mira", comenta el grupo madrileño. Incluye 12 canciones, entre ellas Lapsus, Tu problema, Alguna película, Cuando todo vaya mal y Que le vaya bien.