La historia detrás de 'Torn', la canción de U2 con Dolly Parton: "Estaba enferma en aquel momento"
El nuevo disco de U2, Carnaval de Luz, incluye una colaboración con Dolly Parton: Torn. El tema ha visto la luz casi tres meses después de la muerte de la artista a los 80 años. Ella empezó a componer la canción y Bono la terminó: "Me sorprendió mucho que ella se sumara a la propuesta".
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U2 ha publicado este 13 de noviembre su decimosexto álbum de estudio, Carnaval de Luz. Una de las canciones está dedicada a Rosalía, pero hay otra todavía más especial: Torn, una colaboración con Dolly Parton, quien murió el pasado 25 de agosto a los 80 años tras luchar contra el cáncer.
Según describió Bono en el programa The Zane Lowe Show de Apple Music, Dolly Parton "cantó como si simplemente hubiera alzado el vuelo": "Una interpretación vocal increíble. Y estaba enferma en aquel momento. Por supuesto, no sabíamos hasta qué punto. Se levantó de la cama para cantar esta canción. Y, en aquel momento, sabiendo que estaba enferma, significó muchísimo para nosotros que siquiera se planteara hacer algo con nosotros", relató el cantante.
El significado de 'Torn'
Torn es una canción sobre conflictos familiares: "Desgarrados, estos corazones amantes que laten y se rompen igual / Compartimos una casa dividida y la sangre que llena nuestras venas / Los hermanos se vuelven extraños y los hijos niegan su nombre / Alguien pierde de cualquier modo y todo corazón queda desgarrado", dice el estribillo traducido al español del inglés. "Cada corazón está desgarrado", canta Dolly Parton en el último verso.
Así surgió la colaboración entre U2 y Dolly Parton
U2 tenía "un proyecto de música folclórica celta e irlandesa" y le propuso a Dolly Parton participar en un tema titulado Lifelong, "una especie de canción para casarse, como una canción de boda", según recordó Bono en la entrevista antes mencionada. Pero, para la cantante de country, era "demasiado irlandesa" para ella a nivel vocal.
Entonces, Dolly Parton le contó a Bono que había comenzado una canción llamada Torn y que él podía reconducirla hacia otro lugar. "Me dijo que le gustaría ver hasta dónde podía llevarla o algo así. Y cuando nos llegó, era bastante tradicional, pero nosotros la llevamos a otro lugar. Me sorprendió mucho que ella se sumara a la propuesta. Y eso se debe a que la canción no trataba únicamente de familias estadounidenses, sino también de discusiones en la mesa de la cocina y de dos hermanos que habían dejado de hablarse. Contenía algunas fricciones muy reales propias de la época", relató Bono.
Letra de 'Torn', la colaboración de U2 con Dolly Parton
I can't deny this passion and desire
But I know it has to burn me
Standing this close to the fire
What am I supposed to do?
And how am I supposed to choose?
I love 'em both and I just feel so torn
I love 'em both and I just feel so torn
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The glass that frames the picture crack like ice
The photograph remembers all that we now deny
When halfway seems too much to meet
Across the table too hard to reach
Apples falling from the same tree can roll
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Torn apart these loving hearts
That beat and break the same
We share a house divided
And the blood that fills our veins
Brothers turn to strangers
And sons deny their name
Somebody loses either way
And every heart is torn
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Torn, torn, torn
Torn, torn, torn
Every heart is torn
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Hands that used to hold you clenched in fists
Words that used to soothe you cut you into bits
Are you your brother's keeper now?
Or know what you're fighting for?
Nothing hurts a mother more
Than a family at war
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Torn apart these loving hearts
That beat and break the same
We share a house divided
And the blood that fills our veins
Brothers turn to strangers
And can't feel each other's pain
Somebody loses either way
And every heart is torn
-
Torn, torn, torn
Torn, torn, torn
Every heart is torn
Every heart is torn
Torn, torn, torn
Every heart is torn