Por qué BTS llevaba casi cuatro años sin actuar juntos

BTS se ha propuesto hacer de este 2026 su mejor año, y para ello tenían que volver a reunirse.

El grupo formado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook ha anunciado gira mundial tras el estreno de su nuevo proyecto ARIRANG, lo que supone una vuelta todos juntos. Y es que cabe recordar que la boyband de K-pop se daba un descanso como grupo en 2022.

Ahora vuelve a lo grande, algo que esperaba con ganas la ARMY. Y sobre todo en España, pues el grupo actuará en el estadio Riyad Air Metropolitano los días 26 y 27 de junio.

Pero, ¿por qué se separó BTS durante un tiempo? Repasamos lo que ha pasado estos casi cuatro años desde la última actuación juntos de la formación surcoreana.

La 'mili' surcoreana

La principal razón por la que BTS dejó de cantar y componer juntos estos años fue el servicio militar surcoreano. En Corea del Sur los hombres deben cumplir entre 18 y 21 meses de servicio obligatorio, y eso provocó que el grupo no pudiera continuar sus andadas en la música con normalidad.

De hecho, el alistamiento de los miembros fue escalonado a partir de 2022, por lo que fue imposible coordinar proyectos en conjunto.

Los proyectos por separado de BTS

Sin embargo, estos años los artistas no han querido separarse del todo de la música, y por eso también han aprovechado para explorar su faceta en solitario antes o después de alistarse en el servicio militar. Una faceta en solitario que a veces han compaginado con los proyectos de la boyband.

RM : lanzó Indigo en 2022 y en 2024 sorprendió con Right Place, Wrong Person.

Jin : lo suyo son las canciones, y durante el intermedio de la banda lanzó The Astronaut, coescrita con Coldplay.

Suga : En 2023 lanzó el álbum oficial D-DAY.

J-hope : explorando también su mundo artístico, publico Jack Im the Box en 2022 y en 2024 lanzó HOPE ON THE STREET VOL.1.

Jimin : el artista publicó dos álbumes: FACE (2023) y MUSE (2024).

V : exploró su estilo con el álbum Layover, publicado en 2023.