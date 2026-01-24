BTS agota las entradas para sus dos conciertos en el Metropolitano de Madrid

Las entradas para los dos conciertos de BTS en Madrid en 2026 están agotadas. Así lo informa Ticketmaster al intentar acceder a la venta: "Actualmente no hay entradas disponibles. La venta de entradas ya está cerrada".

Tras la preventa del viernes 23 de enero, este sábado a las 14:00 ha empezado la venta general. Desde Europa FM, hemos entrado a las 14:09 a la compra, aunque la disponibilidad de entradas ya era muy limitada. A las 14:18, el mapa del concierto del 26 de junio aparecía completamente gris. Poco después, la tiquetera ha informado sobre ambos sold outs.

Con estos espectáculos, la boyband de K-pop presentará en directo su nuevo álbum en una gira mundial. ARIRANGverá la luz el próximo viernes 20 de marzo y sus canciones sonarán con fuerza en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Este 2026, el grupo formado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook regresa al completo tras un descanso provocado por el servicio militar surcoreano.

¿Habrá reventa oficial de entradas?

Live Nation informa en su página web que, "a petición del Tour", el Fan to Fan y la transferencia de entradas están deshabilitadas. El Fan to Fan permite revender entradas de manera oficial a través del portal de Ticketmaster, pero de momento no está disponible para los conciertos de BTS en Madrid.

BTS en 2020 | Cindy Ord / WireImage / Getty Images

Por su parte, Ticketmaster desvela que "el organizador del evento no ha activado la Transferencia ni el servicio Fan a Fan de entradas en este momento". Sin embargo, "es posible que estén disponibles más cerca de la fecha del evento", por lo que recuerda revisar regularmente cualquier actualización.

En caso de activarse, "aparecerá la opción de 'Transferir' o vender en Fan to Fan en tu cuenta de Ticketmaster, en la sección 'Próximos eventos' > 'Mis entradas' > dentro del evento de BTS", explica Ticketmaster.

¡Y cuidado con las estafas! Desde Europa FM, recomendamos no comprar entradas en reventa de manera extraoficial.

Polémica por los precios

El proceso de venta de las entradas ha sido polémico. Ticketmaster desveló que los precios no se desvelarían hasta el jueves 22 de enero a las 14:00, al empezar la primera preventa, por "las directrices establecidas por el equipo del artista a nivel internacional". Sin embargo, los fans pedían conocer los costes con antelación; incluso amenazaron con "contactar con las autoridades de consumo pertinentes".

Al final, Live Nation anunció el retraso de la primera preventa, que empezó a la vez que la segunda: el viernes 23 de enero a las 14:00. De esta forma, los fans pudieron consultar el listado de precios un día antes del inicio de la venta, ya que los costes se dieron a conocer el jueves 22 a las 14:00.