Disfruta del concierto íntegro de Coldplay en la Expo de Dubái 2020

Coldplay llevó su música a la Exposición Internacional de Dubái la noche del martes 15 de febrero. La banda de Chris Martin ofreció un directo enmarcado dentro de Infinite Nights, los conciertos que se llevan realizando desde la inauguración de la exposición en octubre de 2021.

La finalidad de la Expo de Dubái 2020 —que inicialmente iba a celebrarse entre octubre de 2020 y abril de 2021 pero quedó pospuesta por la pandemia— es presentar innovaciones tecnológicas con el propósito de crear un mundo más sostenible.

"Como banda, siempre tratamos de poner la unión entre las naciones y la unión y la sostenibilidad en el centro de todo lo que hacemos. Es un honor que nos inviten a actuar en las Infinite Nights de la Expo 2020 Dubái y reafirmar estos objetivos", afirmó Chris Martin.

La banda arrancó el concierto con Higher Power, el primer single de su último álbum, Music Of The Spheres. Pero rápidamente pasaron a repasar grandes éxitos de su extensa trayectoria, como Clocks, Fix you, Viva la vida, Paradise, The Scientist o A Sky Full Of Stars.

Por supuesto, no faltó su último gran éxito: My Universe, donde los miembros de BTS aparecieron en las pantallas de la impresionante cúpula del estadio. Para cerrar el concierto, escogieron la canción que cierra también su último disco, Coloratura.

El concierto íntegro de Coldplay en la Expo de Dubái 2020: