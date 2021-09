BTS y Coldplay presentan 'My universe' // YOUTUBE

BTS y Coldplay le cantan a la diversidad y al amor sin barreras ni condiciones en My Universe, el esperado tema que han estrenando este viernes 24 de septiembre.

Ya está aquí una de las colaboraciones más esperadas de los últimos tiempos: Coldplay y BTS por fin cantan juntos. My Universe es el nombre del tema que ha unido los caminos de la banda británica y el grupo de K-Pop más famoso del mundo. Se trata del segundo sencillo del próximo disco de Coldplay: Music Of The Spheres, que saldrá a la venta el 15 de octubre.

My Universe ha sido escrito como una colaboración entre los miembros de los dos grupos y, es por ello, que podemos escuchar la canción en inglés, pero también en coreano. La suya es una declaración de intenciones, que le canta hacia el amor sin barreras, la superación y la diversidad lingüística.

El tema ha sido presentado junto a un vídeo lyric con la letra de la canción (todo lo que vemos ha sido dibujado a mano por los integrantes), viajando por el espacio sideral, quizá para encontrar el planeta creado para el nuevo disco de la banda británica: Epiphane. No hay que olvidar que, para la promoción de este álbum, además de crear mucho misterio, Coldplay se inventó hasta un nuevo idioma.

El próximo disco de Coldplay promete ser una experiencia inolvidable. Todo lo que rodea a Music Of The Spheres está siendo muy especial, una apuesta por la exploración de nuevos sonidos, junto a una ambientación espacial, que roza el viaje onírico, para transportarnos a otra galaxia.

Vivir el amor de manera libre, sin tapujos ni barreras, es el mensaje que nos quiere dejar My Universe. Y claro que todos los seguidores de Coldplay, como de BTS, aplauden la nueva canción, que ya acumula millones de reproducciones.

Después de Higher Power llega My Universe para amenizar la espera de cara al próximo 15 de octubre. ¡No podemos esperar más!