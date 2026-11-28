La M.O.D.A. en La Riviera de Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press vía Getty Images

La M.O.D.A. por fin celebra este sábado 28 de noviembre su esperado concierto en el Movistar Arena de Madrid. La banda de Burgos se reúne con el público de la capital con las entradas de pista agotadas, por lo que todavía se pueden comprar tickets de grada a través de la página web del grupo por 42 € (sin gastos de gestión).

Si ya tienes tu entrada para este espectáculo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol, echa un vistazo a nuestra guía con toda la información práctica sobre el horario, los accesos al Movistar Arena, los puestos de merchandising o el repertorio de canciones.

Horario de La M.O.D.A. en Madrid

Según los datos oficiales, este es el horario para el concierto de La M.O.D.A. en el Movistar Arena:

Apertura de la taquilla - 18:30

Apertura de puertas - 19:30

Inicio del concierto - 21:00

Cómo llegar al Movistar Arena

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay varias maneras de llegar al recinto:

Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).

- Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6). Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.

- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152. Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de La M.O.D.A. por una puerta u otra:

Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II

- Grada Felipe II Puerta 10 - Pista General

- Pista General Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4

- PMR y Grada Goya Planta 4 Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0, 2 y Extensible

- Grada Goya Planta 0, 2 y Extensible Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro

- Palcos Goya y Fuente del Berro Puerta 37 - Pista General

- Pista General Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro

- Grada Fuente del Berro Puerta 50 - Pista General

- Pista General Puerta 70 - Pista General

- Pista General Puerta 73 - Palcos Felipe II

Puestos de merchandising

La M.O.D.A. ha situado cuatro puestos de merchandising alrededor del recinto:

En la zona Exterior Felipe II (abierto desde las 17:30)

(abierto desde las 17:30) Hall Felipe II Sector 03 (dentro del Movistar Arena)

(dentro del Movistar Arena) Hall Goya Sector 5 (dentro del Movistar Arena)

(dentro del Movistar Arena) ⁠Hall Fuente del Berro Sector 14 (dentro del Movistar Arena)

Además, entre las 10:00 y las 21:00, también se puede encontrar merchandising del grupo en UMusic Shop Madrid (C/ Carretas 10, Madrid).

Setlist de La M.O.D.A.

Se desconoce cuál es el repertorio exacto para el concierto de La M.O.D.A. en el Movistar Arena de Madrid. Sin embargo, es posible hacernos una idea echando un vistazo al setlist de su último espectáculo, celebrado el 21 de noviembre en Vitoria-Gasteiz. Allí interpretaron 21 canciones: