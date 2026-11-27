Hace dos años llenaron el Movistar Arena y han encabezado los carteles de los grandes festivales de España, pero Arde Bogotá quería hacer algo diferente y ha apostado por las salas para presentar su tercer disco, Manufacturas del Club de la Gente Sola. Después de un ensayo general con público y conciertos en Vigo, Gijón, Granada y Málaga, los de Cartagena han aterrizado en Madrid este 26 de noviembre para la primera de las dos noches en La Riviera, donde alrededor de dos mil personas les han recibido con entusiasmo.

“Atención a todos los sujetos presentes en la sala, hoy procedemos a iniciar un nuevo ensayo experimental”, ha afirmado una voz en off mientras un grupo de fans previamente seleccionados se colocaban sobre el escenario, desde donde han podido disfrutar de todo el concierto.

Antonio, José Ángel, Pepe y Dani han aparecido, acompañados de Pedro Quesada a la guitarra, al ritmo de la canción que da nombre a la gira, Hervideros, y acto seguido, han puesto a latir a la sala con Instrucciones y su "Bam, bam, bam".

"Bienvenidos al Hervidero", ha dicho el vocalista, Antonio García, que ha aprovechado su primera intervención para agradecer a los fans por "haber hecho una fila tremenda en la puerta de la sala, por haber hecho un montón de horas de espera, por haber entendido lo que proponíamos", en referencia a la venta física de entradas.

Durante los siguientes minutos, el grupo ha mantenido el ritmo con algunas de las canciones más enérgicas del último disco, como Señor Herrero, Tesoro o Judas, en la que el cantante ha bajado al foso para estar más cerca de sus fans.

"(MCGS) cuenta en 22 pasos cómo hacerse una armadura impenetrable en la que nunca entre nada"

"Manufacturas del Club de la Gente Sola es un disco sobre cómo hacerse un corazón que no siente; cuenta en 22 pasos cómo hacerse una armadura impenetrable en la que nunca entre nada. Sin embargo, aparecen grietas por las que se cuelan la luz del sol, el olor del mar, las semillas de las flores y la primavera", ha explicado Antonio antes de interpretar Olivos, uno de los temas más emotivos del disco y en el que el público ha coreado al unísono.

La misma voz en off que ha servido de hilo conductor durante el show ha dado paso a la siguiente canción, introduciéndola como "un recuerdo" que habían eliminado, pero que seguía manifestándose. Con el escenario teñido de azul, Bigger Splash, y sobre todo, su verso final "Que no es mi casa ya" ha resonado con fuerza en la sala madrileña. Antonio se ha abierto paso entre la pista para cantar rodeado de sus fans El Club de la Gente Sola, otro de los singles del disco.

Ya de vuelta en el escenario, han sonado Asidero y Antifiesta, uno de los temas más representativos del álbum. Al terminar la canción, el público ha coreado su último verso "Bienvenidos a la fiesta de la pena", obligando al grupo a volver a cantar un fragmento, y demostrando que aquella frase tan sencilla reflejaba el espíritu de la noche. Sacude ha sido la encargada de cerrar esta primera parte del concierto dedicada a Manufacturas del Club de la Gente Sola.

Tras una breve pausa, en la que la voz en off ha introducido algunos "recuerdos anteriores al experimento", la banda ha regresado al escenario para tocar otros éxitos de su discografía.

Las primeras notas de La Torre Picasso han desatado la euforia del público, que ha conseguido sonar a una durante toda la canción. La energía del bis ha ido en crescendo con Exoplaneta, Los Perros, Cariño y Qué vida tan dura. Finalmente, los de Cartagena se han despedido de una noche que, Antonio ha asegurado "no olvidarán nunca" con el clásico La Salvación.