La. M.O.D.A. dice sí a la propuesta de Eva y Nacho de colaborar con Camela

Hay tres fechas marcadas en rojo en el calendario de La M.O.D.A. La banda burgalesa aterriza el 28 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid y actúa los días 26 y 27 de diciembre en el Aurora Caja de Burgos.

Los nervios están a flor de piel y los seis integrantes no han tenido reparos en reconocerlo en su visita este miércoles a Cuerpos especiales. "Un poco cagados", han dicho a Eva Soriano y Nacho García al arrancar la entrevista.

"Nos seguimos poniendo muy nerviosos en los conciertos. Cada año es peor, más tensión", han confesado los músicos que han hecho un esfuerzo económico en estas citas. Todas las entradas cuestan lo mismo, independientemente sean en grada o pista, y no tienen gastos de gestión. "No es que sea fácil pelearlo es que los gastos de gestión los asumes tú", han explicado a los presentadores. "Siguen ahí pero nosotros los asumimos. No hemos conseguido que los pongan gratis".

"Sí hay gastos de gestión pero nosotros los asumimos. No hemos conseguido que los pongan gratis"

Para el concierto de Madrid han montado una web, oteolvidesdedondevienes.com, con el fin de descubrir de dónde vienen sus seguidores. De momento, los lugares que más seguidores traen al Movistar Arena son Burgos, Comunidad de Madrid, Ávila, Toledo y Guadalajara. El plan, una vez que se celebre el concierto es convertirse en la montaña que va a Mahoma.

"Escoger un sitio y echar un rato un día allá. Sin tocar ni nada", han contado en exclusiva a Eva Soriano y Nacho García.

Los conciertos de Madrid y Burgos tienen un fin benéfico. Han puesto al a venta los carteles ilustrados por María Bravo y el dinero recaudado irá para dos asociaciones que dedican su tiempo y esfuerzo a la lucha contra los incendios: Bierzo aire limpio y La Jeruga. Asociaciones que trabajan desinteresadamente por su tierra y su entorno.

Con la cuenta atrás para su concierto en Madrid ya en marcha, La M.O.D.A. ha repasado con Eva y Nacho la lista de canciones que más funcionan en sus conciertos y que más baila la gente. Son San Felices, Alsa Pa Madrid, Los tiempos que vivimos, Letra Helvética y No te necesito para ser feliz y lo curioso es que ninguna coincide con su favorita antes de sacar el disco (Si bailas, bailo).

En la entrevista también han hablado de sus ocho Rivieras seguidas en Madrid, que definen un poco como el día de la marmota—"Acabas con un mejunje guapo en la cabeza"—, y de cómo surgen las colaboraciones en los conciertos. Sin ir más lejos este verano tocaron con Repion, Sanguijuelas del Guadiana y Barry B.

En toda su trayectoria, la banda ha colaborado con numerosos artistas y en principio no tiene ninguno en mente con quien sueña meterse en el estudio. "Después de haber colaborado con Leiva no se me ocurre otra cosa", han dicho los seis sobre el madrileño con el que grabaron para el disco San Felices la canción Subiendo como El Chava Jiménez.

Con Leiva han tocado techo pero luego se han dado cuenta de que les falta Chenoa, David Bisbal... y Camela. ¿Os imagináis una colaboración con Dioni y Ángeles? "Ojalá", han respondido a la propuesta de Eva y Nacho después de recordar que coincidieron un día con el dúo. "Fueron majísimos. Dioni fue nuestro mejor amigo. Nos hicieron sentir que nos conocían".

La entrevista de La M.O.D.A. ha terminado con un juego y un apunte sobre la nota que Sidecars les dejó en el camerino en el concierto en A Coruña. "Es muy bonito, son gestos que no te esperas. No tienen por qué hacerlo y es una de las cosas que te quedan", han contado sobre la carta para luego concluir. "Ese día fue la bomba".