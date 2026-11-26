Lapsus es el segundo álbum de estudio de Ultraligera, y llega este viernes 27 de noviembre. Pero el grupo lleva meses adelantando canciones del álbum, y su último estreno ha sido la canción Yugular.

El grupo madrileño que ha ido ganando protagonismo dentro de la escena del rock alternativo español tras el éxito de Pelo de foca, y ahora llegan con una propuesta hacia un sonido más contundente, guitarrero y cercano a la energía de sus conciertos. La intención del grupo ha sido apostar por un rock más crudo, con influencias de los años noventa y menos protagonismo de la voz frente a los instrumentos.

Ahora, la banda presenta Yugular como un tema de rock visceral, con estribillos crudos, guitarras contundentes y una interpretación vocal cargada de intensidad. La traición se convierte en el hilo conductor de una canción que mezcla experiencias personales, rabia y cierta ironía.

El videoclip recoge imágenes grabadas durante el viaje de la banda por Latinoamérica. Combina aventuras, encuentros y contrastes culturales con momentos de celebración y otros más oscuros, conectando con el universo narrativo de la canción.

En esta etapa el grupo apuesta por un sonido más rockero y menos condicionado con más guitarras y más contrastes.

Tracklist de 'Lapsus'