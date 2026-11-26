Ultraligera estrena 'Yugular', el último adelanto de 'Lapsus'
A tan solo unas horas de estrenar su disco Lapsus, Ultraligera estrena Yugular, con un videoclip rock visceral, con estribillos crudos, guitarras contundentes y una interpretación vocal intensidad.
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Lapsus es el segundo álbum de estudio de Ultraligera, y llega este viernes 27 de noviembre. Pero el grupo lleva meses adelantando canciones del álbum, y su último estreno ha sido la canción Yugular.
El grupo madrileño que ha ido ganando protagonismo dentro de la escena del rock alternativo español tras el éxito de Pelo de foca, y ahora llegan con una propuesta hacia un sonido más contundente, guitarrero y cercano a la energía de sus conciertos. La intención del grupo ha sido apostar por un rock más crudo, con influencias de los años noventa y menos protagonismo de la voz frente a los instrumentos.
Ahora, la banda presenta Yugular como un tema de rock visceral, con estribillos crudos, guitarras contundentes y una interpretación vocal cargada de intensidad. La traición se convierte en el hilo conductor de una canción que mezcla experiencias personales, rabia y cierta ironía.
El videoclip recoge imágenes grabadas durante el viaje de la banda por Latinoamérica. Combina aventuras, encuentros y contrastes culturales con momentos de celebración y otros más oscuros, conectando con el universo narrativo de la canción.
En esta etapa el grupo apuesta por un sonido más rockero y menos condicionado con más guitarras y más contrastes.
Tracklist de 'Lapsus'
- Lapsus
- Tu problema
- Alguna película
- Al discutir
- Yugular
- Cuando todo vaya mal
- Mosquito
- Que le vaya bien
- Dirás que lo advertiste
- Tener hijos
- Comunión
- De incredulidad