No todos los días se cumplen 30 años y en Sonorama Ribera quieren que este cumpleaños sea especial. El festival de Aranda de Duero (Burgos) cumple tres décadas y lo va a hacer a lo grande, con un cartel de más de 100 artistas y sorpresas hasta el último momento.

En esta 30ª edición los regalos musicales no solo estarán en la Plaza del Trigo, también en el escenario principal. La organización anunció este miércoles, al compartir el cartel oficial de esta edición, que se guardan para el final seis grandes nombres. "Solo los descubrirás si vienes".

Del 4 al 8 de agosto Aranda de Duero se convertirá en capital del música y artistas de la talla de Alcalá Norte, Carolina Durante, Despistaos, Jorge Drexler, Kiko Veneno, La La Love You, Rodrigo Cuevas, Sidecars o Siloé se unirán a la celebración, en la que el director de orquesta Fernando Velázquez se encargará del concierto Sinforama 30 aniversario.

Más de 130 artistas participan en esta edición en la que las especulaciones no han tardado en llegar. ¿Quiénes son los seis otros grandes nombres? ¿Qué amigos del festival faltan en esta lista? ¿De quién podría tratarse?

Las respuestas llegarán en agosto, por ahora podemos disfrutar y soñar con esta lista de artistas que seguro nos harán vibrar en este cumpleaños tan especial.

Todos los artistas de Sonorama Ribera 2027

091

Alcalá Norte

Ana Torroja

Andrés Calamaro

Anni B Sweet

Antony Z

Ariel Rot

Bala

Ballena 52

Baloncesto

Begut

Belako

Billman

Black Karamel

Buenos Días Hiroshima

Bulego

Burning

Cala Vento

Cano

Carameloraro

Carolina Durante

Carrera Blanca

Catalina Grande Piñón Pequeño

Cervatana

Chica Sobresalto

Cora Yako

Corizonas

Delaroc​ha

Despistaos

Doctor Wattson

Dollar Selmouni

Doplers

Drugos

Duele el Momento Incómodo

Elefantes

Elyella

Embusteros

Emilia, Pardo y Bazán

Estrogenuinas

Fuet!

Funzo

Fuzzz by DJ Nano

Gara Durán

Glassio

Green Silly Parrots

Guilan

Higinio

Igloo

Iónica

Iseo & Dodosound

Javi Crespo

Javi Medina

Javi Robles

Javier Corcobado

Javypablo

Jorge Drexler

Julieta 21

Juseph

Khea

Kiko Veneno

Kova

Kyoto Club

L.A.

La 126

La Habitación Roja

La La Love You

La Paloma

Las Dianas

Las Migas

Lemot

Levitants

Lori Meyers

Lorreine

Los Acebos

Los Enemigos

Los Estanques

Los Flamingos

Los Modelos

Luis Brea

Mala Gestión

María Escarmiento

Mbongo

Melon Diesel

Michael Foster

Midas Alonso

Miss Caffeina

Mucho

Niños

Nita

No Quiero

Oslo

Ov​nies

Pagafantas

Palo Domado

Parquesvr

Patataonstereo

Paula Koops

Pequeño

Pignoise

Pole

Puño Dragón

Querido

Rata

Rodrigo Cuevas

Rubén Pozo

Ruto Neón

Sanguijuelas del Guadiana

Segaz

She’s A Star DJ

Shego

Sidecars

Sidonie

Sienna

Siloé

Statuas D Sal

Sü​ne

Supercremalleras

Taburete

Tenda

Tinho Vaamonde

Toldos Verdes

Travis Birds

Umbilika

Uña y Carne

Varry Brava

Venus Astra

Viva Belgrado

Walls

Yapi

Yo Fui a EGB

Yoghourt Daze

YSY A

Zaharave

Sinforama 30 aniversario – Fernando Velázquez

Cuándo salen los abonos del Sonorama Ribera 2027

Ahora que se conoce el cartel del festival, es momento de comprar los abonos para esta edición. ¡Y la venta arranca ya!

El martes 1 de diciembre a las 12:00 horas se abren las taquillas virtuales en la web de Sonorama Ribera para comprar abonos normales, vips, zona de acampada y buses.

La venta de entrada por días tardará y lo más probable es que haya que esperar a que se conozca el desglose del cartel para comprarlas.