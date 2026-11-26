Sonorama Ribera 2027 desvela su cartel y deja seis grandes nombres para conocer durante el festival
El cartel oficial del Sonorama Ribera 2027 ya está aquí. El festival de Aranda de Duero (Burgos) celebra su edición número 30 y lo hace junto a más de 100 artistas, de los que todavía faltan conocer seis nombres. La organización quiere que las sorpresas vayan más allá de la Plaza del Trigo y ha anunciado que en agosto sabremos de quiénes se tratan.
No todos los días se cumplen 30 años y en Sonorama Ribera quieren que este cumpleaños sea especial. El festival de Aranda de Duero (Burgos) cumple tres décadas y lo va a hacer a lo grande, con un cartel de más de 100 artistas y sorpresas hasta el último momento.
En esta 30ª edición los regalos musicales no solo estarán en la Plaza del Trigo, también en el escenario principal. La organización anunció este miércoles, al compartir el cartel oficial de esta edición, que se guardan para el final seis grandes nombres. "Solo los descubrirás si vienes".
Del 4 al 8 de agosto Aranda de Duero se convertirá en capital del música y artistas de la talla de Alcalá Norte, Carolina Durante, Despistaos, Jorge Drexler, Kiko Veneno, La La Love You, Rodrigo Cuevas, Sidecars o Siloé se unirán a la celebración, en la que el director de orquesta Fernando Velázquez se encargará del concierto Sinforama 30 aniversario.
Más de 130 artistas participan en esta edición en la que las especulaciones no han tardado en llegar. ¿Quiénes son los seis otros grandes nombres? ¿Qué amigos del festival faltan en esta lista? ¿De quién podría tratarse?
Las respuestas llegarán en agosto, por ahora podemos disfrutar y soñar con esta lista de artistas que seguro nos harán vibrar en este cumpleaños tan especial.
Todos los artistas de Sonorama Ribera 2027
- 091
- Alcalá Norte
- Ana Torroja
- Andrés Calamaro
- Anni B Sweet
- Antony Z
- Ariel Rot
- Bala
- Ballena 52
- Baloncesto
- Begut
- Belako
- Billman
- Black Karamel
- Buenos Días Hiroshima
- Bulego
- Burning
- Cala Vento
- Cano
- Carameloraro
- Carolina Durante
- Carrera Blanca
- Catalina Grande Piñón Pequeño
- Cervatana
- Chica Sobresalto
- Cora Yako
- Corizonas
- Delarocha
- Despistaos
- Doctor Wattson
- Dollar Selmouni
- Doplers
- Drugos
- Duele el Momento Incómodo
- Elefantes
- Elyella
- Embusteros
- Emilia, Pardo y Bazán
- Estrogenuinas
- Fuet!
- Funzo
- Fuzzz by DJ Nano
- Gara Durán
- Glassio
- Green Silly Parrots
- Guilan
- Higinio
- Igloo
- Iónica
- Iseo & Dodosound
- Javi Crespo
- Javi Medina
- Javi Robles
- Javier Corcobado
- Javypablo
- Jorge Drexler
- Julieta 21
- Juseph
- Khea
- Kiko Veneno
- Kova
- Kyoto Club
- L.A.
- La 126
- La Habitación Roja
- La La Love You
- La Paloma
- Las Dianas
- Las Migas
- Lemot
- Levitants
- Lori Meyers
- Lorreine
- Los Acebos
- Los Enemigos
- Los Estanques
- Los Flamingos
- Los Modelos
- Luis Brea
- Mala Gestión
- María Escarmiento
- Mbongo
- Melon Diesel
- Michael Foster
- Midas Alonso
- Miss Caffeina
- Mucho
- Niños
- Nita
- No Quiero
- Oslo
- Ovnies
- Pagafantas
- Palo Domado
- Parquesvr
- Patataonstereo
- Paula Koops
- Pequeño
- Pignoise
- Pole
- Puño Dragón
- Querido
- Rata
- Rodrigo Cuevas
- Rubén Pozo
- Ruto Neón
- Sanguijuelas del Guadiana
- Segaz
- She’s A Star DJ
- Shego
- Sidecars
- Sidonie
- Sienna
- Siloé
- Statuas D Sal
- Süne
- Supercremalleras
- Taburete
- Tenda
- Tinho Vaamonde
- Toldos Verdes
- Travis Birds
- Umbilika
- Uña y Carne
- Varry Brava
- Venus Astra
- Viva Belgrado
- Walls
- Yapi
- Yo Fui a EGB
- Yoghourt Daze
- YSY A
- Zaharave
- Sinforama 30 aniversario – Fernando Velázquez
Cuándo salen los abonos del Sonorama Ribera 2027
Ahora que se conoce el cartel del festival, es momento de comprar los abonos para esta edición. ¡Y la venta arranca ya!
El martes 1 de diciembre a las 12:00 horas se abren las taquillas virtuales en la web de Sonorama Ribera para comprar abonos normales, vips, zona de acampada y buses.
La venta de entrada por días tardará y lo más probable es que haya que esperar a que se conozca el desglose del cartel para comprarlas.