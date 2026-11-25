A dos días del estreno de su álbum Lapsus, Ultraligera sorprende a sus fans al anunciar las fechas y ciudades que se recorrerán en 2027 para presentar su disco en directo.

Se trata de Lapsus Tour 2027, del que ya se conocían sus tres conciertos anunciados en el Movistar Arena de Madrid, pero ahora la banda desvela un gran despliegue sobre los escenarios de ciudades de toda España.

En 2026, la banda ha dado más de 50 conciertos por los principales festivales del país, y, recientemente, ha completado su primera Gira LATAM, con paradas en Colombia, México, Monterrey, Guadalajara, Chile y Argentina. Ahora se superará a si misma con Lapsus Tour.

Así es la venta de entradas del Lapsus Tour

Aunque solo queda un concierto en el Movistar Arena de Madrid sin colgar el cartel de sold out, el resto de shows de la gira tiene una venta de entradas concreta.

Será el martes 1 de diciembre a las 12:00 horas cuando Ultraligera abra la venta de entradas general de su gira. Los tickets se podrán adquirir a través de fever y la página web de la banda, ultraligera.com.

Además, este sábado 28 de noviembre, de 11:00 a 16:00 horas, la banda celebrará una firma de discos en Madrid, en The Music Station, donde los asistentes podrán adquirir el álbum o acudir con su ejemplar previamente comprado.

Todos los conciertos de Lapsus tour 2027