Ultraligera anuncia 'Lapsus tour 2027': ciudades, fechas y venta de entradas de los conciertos
La banda de rock Ultraligera anuncia las 20 primeras fechas de su gira Lapsus para 2027, en la que presentarán su segundo disco y que les llevará a recorrer grandes recintos del país durante la próxima primavera y verano.
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A dos días del estreno de su álbum Lapsus, Ultraligera sorprende a sus fans al anunciar las fechas y ciudades que se recorrerán en 2027 para presentar su disco en directo.
Se trata de Lapsus Tour 2027, del que ya se conocían sus tres conciertos anunciados en el Movistar Arena de Madrid, pero ahora la banda desvela un gran despliegue sobre los escenarios de ciudades de toda España.
En 2026, la banda ha dado más de 50 conciertos por los principales festivales del país, y, recientemente, ha completado su primera Gira LATAM, con paradas en Colombia, México, Monterrey, Guadalajara, Chile y Argentina. Ahora se superará a si misma con Lapsus Tour.
Así es la venta de entradas del Lapsus Tour
Aunque solo queda un concierto en el Movistar Arena de Madrid sin colgar el cartel de sold out, el resto de shows de la gira tiene una venta de entradas concreta.
Será el martes 1 de diciembre a las 12:00 horas cuando Ultraligera abra la venta de entradas general de su gira. Los tickets se podrán adquirir a través de fever y la página web de la banda, ultraligera.com.
Además, este sábado 28 de noviembre, de 11:00 a 16:00 horas, la banda celebrará una firma de discos en Madrid, en The Music Station, donde los asistentes podrán adquirir el álbum o acudir con su ejemplar previamente comprado.
Todos los conciertos de Lapsus tour 2027
- 07 May – Coliseum – A Coruña
- 14 May – Poble Espanyol – Barcelona
- 28 May – Enjoy Multiusos – Salamanca
- 29 May – Palacio de los Deportes – Oviedo
- 12 Jun – Espacio Norte – Murcia
- 12 Jun – Plaza de Toros – Ciudad Real
- 19 Jun – Pab. Príncipe Felipe – Zaragoza
- 25 Jun – Aud. Recinto Ferial – Badajoz
- 26 Jun – Cortijo de Torres – Málaga
- 03 Jul – Área 12 – Alicante
- 10 Jul – Plaza de Toros – Granada
- 24 Jul – Est. Ciutat de Valencia – Valencia
- 20 Ago – La Plaza – Santander
- 08 Sep – Movistar Arena – Madrid
- 09 Sep – Movistar Arena – Madrid (Sold out)
- 17 Sep – Navarra Arena – Pamplona
- 18 Sep – Bilbao Arena Miribilla – Bilbao
- 25 Sep – Polideportivo Pisuerga – Valladolid
- 01 Oct – Pop CAAC – Sevilla